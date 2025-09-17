Inflácia v Rakúsku opäť rastie: Ceny bývania, energií aj potravín dosiahli nové maximum

Medziročný rast inflácie v Rakúsku sa v auguste 2025 zrýchlil na 4,1 % z 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v stredu spresnené údaje štatistického úradu, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Ide o najvyššiu hodnotu od marca minulého roka. Prispeli k tomu vyššie ceny alkoholických nápojov a tabaku (3,8 % oproti 3,6 % v júli), bývania a energií (6,1 % oproti 5,7 %), zdravotníctva (4,6 % oproti 4,5 %), dopravy (1,2 % oproti 0,3 %), rekreácie a kultúry (4,1 % oproti 3,9 %) a reštaurácií a hotelov (6,1 % oproti 5,8 %). Okrem toho vzrástli aj ceny oblečenia a obuvi (4,5 % oproti -0,2 %). Rast cien potravín aj nealkoholických nápojov zostal v auguste na júlovej úrovni 5,2 % a stabilný bol aj rast cien služieb (4,7 %).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Rakúsku v auguste zvýšili o 0,2 %, čo je spomalenie po náraste o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.