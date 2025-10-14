Inflácia v Nemecku v septembri dosiahla maximum roka: Najrýchlejšie zdraželi služby a doprava

Spotrebiteľské ceny v Nemecku zrýchlili v septembri tempo rastu na najvyššiu úroveň v tomto roku. Uviedol to v utorok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý potvrdil predbežný odhad z konca septembra. Informoval o tom server tradingeconomics.
Destatis uviedol, že spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v septembri medziročne o 2,4 % po 2,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Znamená to najvyššiu mieru inflácie od decembra minulého roka, v ktorom dosiahla 2,6 %.
Dôvodom je najmä inflácia v sektore služieb. Ceny v tejto oblasti vzrástli v septembri oproti septembru minulého roka o 3,4 %, zatiaľ čo v auguste dosiahla inflácia v službách 3,1 %. Výrazne sa zvýšili najmä náklady na dopravu (11,2 %) a v oblasti sociálnych služieb, kde rast dosiahol 8,2 %.
Na druhej strane, ceny potravín zmiernili tempo rastu. V auguste sa medziročne zvýšili o 2,5 %, v septembri o 2,1 %. Ceny energií pokračovali v poklese, avšak miernejším tempom. V auguste klesli o 2,4 %, minulý mesiac potom o 0,7 %.
Aj v prípade jadrovej inflácie, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny energií a potravín, Destatis potvrdil predbežné údaje. To znamená zrýchlenie jadrovej inflácie v septembri na 2,8 % oproti úrovni 2,7 %, ktorú vykazovala predchádzajúce tri mesiace.
Štatistici potvrdili predbežné údaje aj z pohľadu medzimesačného vývoja cien. Oproti augustu sa spotrebiteľské ceny v Nemecku zvýšili v septembri o 0,2 % po augustovom medzimesačnom raste na úrovni 0,1 %.