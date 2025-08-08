Inflácia v Maďarsku v júli 2025 opäť spomalila, ale menej než čakali experti

Rast inflácie v Maďarsku sa v júli 2025 spomalil. Ale menej, ako predpovedali analytici. Ukázali to v piatok údaje maďarského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších štatistík medziročná miera inflácie v Maďarsku sa v júli 2025 znížila na 4,3 % zo 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici však očakávali, že klesne viac, na 4,1 %.
Júlová miera inflácie bola najnižšia od apríla, keďže sa zmiernil rast cien potravín (na 5,9 % zo 6,2 % v júni), služieb (na 5,3 % z 5,4 %) a tovaru dlhodobej spotreby (na 2,1 % z 2,6 %). Zároveň sa však zrýchlil rast cien v prípade elektriny, plynu a iných palív (na 10,9 % z 8,6 %) a tiež alkoholických nápojov a tabaku (na 6,5 % zo 6,3 %).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku v júli zvýšili o 0,4 %, najviac za päť mesiacov, po náraste o 0,1 % v júni.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále položky, ako sú potraviny a energie, klesla v júli na štrnásťmesačné minimum 4 % z júnových 4,4 %, čo zodpovedá očakávaniam analytikov.