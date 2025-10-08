Inflácia v Maďarsku sa v septembri zastavila: Prekvapivo stabilné ceny a najnižšia jadrová inflácia od 2021!

Inflácia v Maďarsku sa v poslednom období stabilizovala, keď v septembri zaznamenala rovnakú úroveň ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Výsledok je tak lepší, než očakávali analytici, ktorí počítali s miernym zrýchlením rastu cien. Informovali o tom servery RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili nové údaje maďarského štatistického úradu.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Maďarsku minulý mesiac 4,3 %. To je rovnaká úroveň ako v júli aj auguste. Analytici pritom počítali so zrýchlením na 4,4 %.
Na jednej strane sa zrýchlil rast cien služieb a tovarov dlhodobej spotreby. V prvom prípade ceny v septembri vzrástli o 5,9 % po augustovom raste o 5,4 % a v druhom o 2,5 % po predchádzajúcom zvýšení o 2,4 %.
Na druhej strane sa však spomalil rast cien potravín (z augustového rastu o 5,9 % na rast na úrovni 4,7 %) a cien alkoholu a tabakových výrobkov (zo 7,3 % na 7,1 %). Miernejšie rástli aj ceny elektriny, plynu a ďalších palív. V auguste vzrástli o 11 %, v septembri potom o 10,6 %.
Zároveň sa stabilizovala jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Tá sa v septembri udržala na augustovej úrovni 3,9 %. To je najnižšia miera jadrovej inflácie od augusta 2021.