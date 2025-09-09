Inflácia v Holandsku v auguste 2025 výrazne spomalila: Najpomalší rast cien za 15 mesiacov

Medziročný rast inflácie v Holandsku sa v auguste 2025 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za 15 mesiacov. Ukázali to v utorok spresnené údaje štatistického úradu, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa aktualizovaných štatistík spotrebiteľské ceny v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste 2025 vzrástli medziročne o 2,8 % po zvýšení o 2,9 % v júli. To bolo najmenšie tempo ich rastu od mája 2024 a zhoduje sa s rýchlym odhadom.
Štatistický úrad uviedol tiež, že v auguste sa spomalil rast cien potravín, nealkoholických nápojov a tabaku na 4,2 % zo 4,7 % v júli. Podobne aj náklady na bývanie a elektrinu vzrástli menej, o 4,6 % (4,8 % mesiac predtým). Na druhej strane, rast cien v doprave sa mierne zrýchlil na 1,1 % z 1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Holandsku v auguste zvýšili o 0,2 %.
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v auguste takisto mierne spomalil na 2,4 % z 2,5 % v júli, ako naznačil rýchly odhad.