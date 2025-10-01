Inflácia v eurozóne v septembri opäť stúpla: Slovensko medzi najviac zasiahnutými krajinami

Inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila. TASR o tom informuje na základe správy Eurostatu, štatistického úradu EÚ.

Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,2 % po augustovom náraste o 2 %, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade.

Motorom inflácie boli v septembri ceny služieb, ktoré sa medziročne zvýšili o 3,2 % (+3,1 % v auguste). Ceny potravín, alkoholu a tabaku vzrástli o 3 % (+3,2 %) a ceny priemyselných tovarov mimo energií o 0,8 % (+0,8 %). Ceny energií klesli o 0,4 % po augustovom znížení o 2 %.

V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v eurozóne v septembri stúpli o 0,1 %.

Najvyššiu medziročnú infláciu spomedzi krajín eurozóny v septembri zaznamenalo Estónsko (5,2 %), za ktorým nasledovalo Slovensko a Chorvátsko (po 4,6 %). Najnižšiu mal Cyprus, kde spotrebiteľské ceny v medziročnom porovnaní stagnovali. Vo Francúzsku medziročne vzrástli o 1,1 % a v Taliansku a Grécku o 1,8 %.

