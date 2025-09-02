Inflácia v eurozóne v auguste 2025 mierne stúpla: Čo to znamená pre úroky a ceny?

Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v auguste 2025 mierne zvýšila na 2,1 % z 2 % v júli. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat a správy AFP.
Z rýchleho odhadu Eurostatu vyplýva, že rast cien nespracovaných potravín sa v auguste zrýchlil na 5,5 % z 5,4 % v júli, zatiaľ čo náklady na energie klesli menej, o 1,9 % po znížení o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
Zároveň, rast cien v sektore služieb sa spomalil na 3,1 % z júlových 3,2 % a aj ceny spracovaných potravín, alkoholu a tabaku rástli o niečo pomalším tempom (2,6 % oproti 2,7 %). Inflácia v sektore neenergetických priemyselných tovarov zostala stabilná na úrovni 0,8 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, zostala v auguste nezmenená na júlovej úrovni 2,3 %, ktorá je najnižšia úroveň od januára 2022. V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien v eurozóne zvýšil v auguste o 0,2 %.
Miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, sa v auguste len mierne vzdialila od cieľa Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým je inflácia na úrovni 2 %. To pravdepodobne posilní argumenty o relatívne priaznivom inflačnom obraze, ktorý by mohol presvedčiť tvorcov menovej politiky, aby ponechali úrokové sadzby nezmenené po období rýchleho znižovania nákladov na pôžičky.
Nadchádzajúce zasadnutie ECB je naplánované na 11. septembra a väčšina analytikov očakáva, že banka ponechá sadzby nezmenené. Očakávania na nasledujúce mesiace sa však líšia, keďže niektorí analytici vidia potenciál na možné zníženie úrokov ku koncu roka 2025 alebo začiatkom budúceho roka, aby sa zabránilo inflácii klesnúť pod 2 %.