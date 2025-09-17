Inflácia v eurozóne sa drží na cieľových 2 %: Ako sa menili ceny potravín a energií?

Medziročná miera inflácie v eurozóne zostala v auguste 2025 stabilná na júlovej úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.

Spresnená miera inflácie je nižšia ako 2,1 % pri predbežnom odhade, keďže náklady na energie klesli viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Augustová inflácia je tak na cieľovej úrovni Európskej centrálnej banky. Pred rokom, v auguste 2024 dosiahla miera inflácie v eurozóne 2,2 %.

Vývoj cien bol v jednotlivých kategóriách zmiešaný. Inflácia cien nespracovaných potravín mierne vzrástla na 5,5 % z 5,4 % v júli, zatiaľ čo ceny energií sa znížili o 2 % po poklese o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien služieb sa spomalil na 3,1 % z 3,2 % a cien spracovaných potravín, alkoholu a tabaku na 2,6 % z 2,7 %. V prípade neenergetických priemyselných tovarov sa ich rast nezmenil a zostal na úrovni 0,8 %.

Medziročná miera jadrovej inflácie v eurozóne, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín, energií a tabaku, zostala v auguste 2025 už štvrtý mesiac po sebe na úrovni 2,3 %, čo sa zhoduje s predbežným odhadom.

V celej Európskej únii (EÚ) bola miera inflácie v auguste 2025 tiež stabilná na úrovni 2,4 %. A nezmenila sa ani v porovnaní s augustom 2024, uviedol Eurostat.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne v auguste zvýšili o 0,1 % a v EÚ o 0,2 %.

Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých augustové údaje mal Eurostat k dispozícii, najnižšiu mieru inflácie mali na Cypre (0,0 %), vo Francúzsku (0,8 %) a v Taliansku (1,6 %). Spotrebiteľské ceny najviac vzrástli v Rumunsku (8,5 %), Estónsku (6,2 %) a Chorvátsku (4,6 %).

V porovnaní s júlom 2025 medziročná inflácia klesla v deviatich členských štátoch, zostala stabilná v štyroch a vzrástla v štrnástich.

