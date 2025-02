Inflácia v Chorvátsku zrýchlila v januári na 10-mesačné maximum

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/mtomicphotography

Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku zrýchlili tempo rastu štvrtý mesiac po sebe, pričom inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za 10 mesiacov. Predbežné údaje chorvátskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny v Chorvátsku vzrástli v januári medziročne o 4 %. V poslednom mesiaci minulého roka sa ceny oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka zvýšili o 3,4 %. Januárová inflácia je tak najvyššia od marca 2024, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 4,1 %.V medzimesačnom porovnaní vzrástli ceny v januári o 0,1 %. Medzimesačná miera inflácie sa tak udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca.Pod zrýchlenie rastu cien v medziročnom porovnaní sa veľkou mierou podpísali služby, kde sa ceny zvýšili o 6,3 %. Výrazne rástli aj ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov, a to o 4,7 %. O viac než 4 % sa zvýšili aj ceny energií, vzrástli o 4,5 %.

Zrýchlenie zaznamenala aj harmonizovaná miera inflácie. V medziročnom porovnaní dosiahla v januári 5 % oproti decembrovej úrovni 4,5 %. To je najvyššia inflácia v rámci eurozóny.Práve pre vysoké ceny Chorváti pred takmer dvomi týždňami bojkotovali obchody, čo sa odrazilo aj na ich tržbách. Spotrebiteľské skupiny v krajine poukazujú najmä na to, že ceny sa zvýšili po vstupe Chorvátska do eurozóny v januári 2023 a odvtedy pokračujú v raste.