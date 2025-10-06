Inflácia v Česku v septembri prekvapivo spomalila: Ceny potravín a energií rástli pomalšie

Foto: freepik.com/senivpetro
TASR

Rast spotrebiteľských cien v Česku sa minulý mesiac nečakane spomalil, k čomu prispel najmä slabší rast cien potravín. Poukázali na to v pondelok zverejnené predbežné údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.

Spotrebiteľské ceny v Česku vzrástli v septembri medziročne o 2,3 % po 2,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom počítali so zrýchlením miery inflácie na 2,6 %.

K nečakanému zmierneniu inflácie prispel vývoj v cenách potravín, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Po augustovom medziročnom raste o 4 % sa v septembri zvýšili o 2,9 %. Inflácia v oblasti služieb zotrvala na úrovni 4,7 %, naopak, pokles cien energií sa zmiernil. Zatiaľ čo v auguste klesli o 4,4 %, v septembri pokles predstavoval 3,3 %.

Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny v Česku v septembri klesli o 0,6 %, čo predstavuje prvý pokles od apríla. V auguste zaznamenali rast o 0,1 %. Konečné údaje o vývoji inflácie za mesiac september zverejní ČSÚ 10. októbra.

