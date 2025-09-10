Inflácia v Česku v auguste výrazne spomalila: Ceny potravín a oblečenia klesli najviac od mája

Medziročný rast inflácie v Českej republike sa v auguste 2025 spomalil, tak ako to naznačil predbežný odhad. Oznámil to v stredu Český štatistický úrad (ČSÚ). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Podľa spresnených údajov ČSÚ medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Českej republike v auguste 2025 kleslo na 2,5 % z 2,7 % v júli. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom štatistikov.

Augustová miera inflácie v Česku bola najnižšia od mája a prispelo k tomu spomalenie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov (na 4,7 % z 5,2 % v júli), alkoholických nápojov a tabaku (na 2,7 % zo 4,4 %) a cien v zdravotníctve (na 2,7 % z 3,2 %).

Okrem toho v auguste viac klesli ceny oblečenia a obuvi (-1,9 % oproti -1,7 %) aj ceny dopravy (-1,1 % oproti -1,7 %).

Na druhej strane sa zrýchlila inflácia v prípade nábytku, bytového zariadenia a údržby (na 1,8 % z 1,6 %) a rekreácie a kultúry (na 4,2 % z 3,9 %).

V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Česku vzrástli o 0,1 %, čo bolo najmenej za päť mesiacov, po zvýšení o 0,5 % v júli.

