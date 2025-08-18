Inflácia v Bulharsku v júli 2025 prudko vzrástla: Najvyšší nárast za posledné dva roky

Rast inflácie v Bulharsku sa v júli 2025 zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za vyše dvoch rokov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších údajov medziročná miera inflácie v Bulharsku v júli 2025 vzrástla na 5,3 % zo 4,4 % v júni. To je jej najväčšia hodnota od novembra 2023.
Dôvodom zvýšenia inflácie bolo najmä zrýchlenie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov v júli (na 7,6 % zo 7,5 % v júni), alkoholických nápojov a tabaku (na 7,6 % zo 6,9 %), bývania (na 8,4 % zo 6,7 %), telekomunikácií (na 4,1 % z 1,6 %), rekreácie a kultúry (na 14,5 % z 9,9 %), vzdelávania (na 7,9 % zo 7,2 %) a rôznych tovarov a služieb (na 3,9 % z 3,5 %).
Medzitým sa spomalil rast cien v reštauráciách a hoteloch (na 8,3 % z 9,9 %), ale zároveň ceny dopravy klesali menej (-1,9 % oproti -2,3 %).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Bulharsku v júli zvýšili o 1,7 % po náraste o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.