Inflácia spomaľuje, viac dobrých dát posilní dôvody na zníženie úrokov, tvrdí Powell

Šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell. Foto: TASR/AP/Alex Brandon)

Inflácia naďalej zostáva nad dvojpercentným cieľom americkej centrálnej banky (Fed), ale v posledných mesiacoch ďalej spomaľuje. Viac dobrých údajov by posilnilo dôvody na zníženie úrokových sadzieb. Uviedol to dnes šéf Fedu Jerome Powell v bankovom výbore Senátu.

Powell uviedol, že Fed dosiahol značený pokrok na ceste k svojmu cieľu poraziť najhorší inflačný skok za posledných 40 rokov a inflácia sa v posledných dvoch rokoch výrazne zmiernila, aj keď stále zostáva nad cieľom banky. Údaje z posledných mesiacov potom ukazujú na ďalší mierny pokrok pri návrate k cieľu Fedu. To pomáha vybudovať dôveru, že cenové tlaky sa budú naďalej znižovať. Komentár naznačuje, že rastie viera, že inflácia sa vráti k cieľu Fedu. To je podmienka na uvoľnenie menovej politiky.

Powell však zdôraznil, že inflácia nie je jediným rizikom, ktorému banka čelí, a obáva sa teraz rizík pre trh práce a ekonomiku, ak by sadzby zostali príliš dlho na vysokej úrovni. Zníženie sadzieb príliš neskoro alebo príliš málo by mohlo neprimerane oslabiť hospodársku aktivitu a zamestnanosť. To by podkopalo obdobie ekonomického rastu, ktorý podľa neho zostáva solídny a súkromný dopyt silný.

V minulosti Powell a ďalší centrálni bankári opakovane zdôrazňovali, že vďaka silnej ekonomike a nízkej nezamestnanosti môžu byť pri znižovaní úrokov trpezliví a počkať, kým bude inflácia naozaj pod kontrolou. Dnes Powell uviedol, že trh práce ochladil, no zároveň zostáva silný a rast ekonomiky po silnej expanzii v druhej polovici minulého roka zmiernil.

Powellove vyjadrenia neposkytli investorom to, čo sledujú najviac, a to vyjadrenie, kedy by Fed mohol prvýkrát znížiť úroky. Mohlo by však utvrdiť očakávania, že prvé zníženie nastane v septembri. Investori teraz dávajú zníženie úrokov v septembri pravdepodobnosť 70 percent, ak sa neobjaví prekvapujúci skok v nadchádzajúcich údajoch o inflácii.

Fed od marca 2022 do júla 2023 v rámci boja s infláciou zvýšil základnú úrokovú sadzbu 11-krát, a to až na dvadsaťročné maximum. Rast sadzieb stúpol náklady na spotrebiteľské pôžičky, vzrástli sadzby pri hypotékach, úveroch na nákup áut a pri kreditných kartách. Cieľom bolo spomaliť pôžičky a výdavky a ochladiť ekonomiku, uviedla agentúra AP. Na svojom poslednom zasadnutí v júni nechal Fed už siedmu seanciu za sebou úroky bez zmeny v pásme 5,25 až 5,50 percenta.

Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v USA v máji prekvapujúco spomalilo na 3,3 percenta z 3,4 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Predvlani v júni sa medziročná miera inflácie v USA vyšplhala až na 9,1 percenta, bola tak najvyššie za viac ako 40 rokov.