Inflácia na Slovensku v júli 2025: Ceny rastú najviac za vzdelávanie a potraviny

Inflácia v SR podľa jednotnej európskej metodiky v júli 2025 zostala v medziročnom porovnaní na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci – dosiahla hodnotu 4,6 %, v medzimesačnom porovnaní 0,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročná harmonizovaná inflácia v SR bola vyššia ako hodnota zaznamenaná v rámci národnej metodiky, ktorá bola zverejnená 15. augusta.
V rámci medzimesačného vývoja sa ceny zvýšili v ôsmich z 12 odborov, v najväčšej miere bol rast cien ovplyvnený zdražovaním v odboroch potraviny a nealko nápoje o 0,5 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,2 % a rekreácia a kultúra o 0,8 %.
Ceny mierne klesli v odboroch odevy a obuv o 0,6 % a doprava o 0,3 %. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,5 % v odbore doprava do 10,0 % v odbore vzdelávanie.
Priemerná ročná miera harmonizovanej inflácie (za obdobie august 2024 až júl 2025 voči obdobiu august 2023 až júl 2024) dosiahla hodnotu 3,9 %.