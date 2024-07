Inflácia na Slovensku je najnižšia za tri roky: Ceny potravín takmer stagnujú!

Foto: freepik.com/ pvproductions

Medziročná inflácia zostáva na Slovensku tesne nad hranicou dvoch percent. V júni sa vrátila na aprílovú úroveň, čo je najnižší rast cien za posledné tri roky.

Tempo medziročného rastu cien tovarov a služieb sa v júni spomalilo na 2,1 percenta z májových 2,2 percenta. Vrátila sa tak na aprílovú hodnotu, keď bola na trojročnom minime. Informoval o tom Štatistický úrad SR. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny oproti máju nezmenili.

Najvýraznejšie ročnú mieru inflácie na Slovensku ovplyvnili vyššie ceny v reštauráciách a hoteloch, ale aj v doprave, hlavne pre vyššie ceny palív, ďalej za alkoholické nápoje a tabakové výrobky, vo vzdelávaní a v zdravotníctve.

V júni oproti vlaňajšku iba nepatrne zdraželi potraviny, rovnako ako bývanie s energiami, ktoré majú spolu najväčší podiel na výdavkoch slovenských domácností. Pred rokom napríklad ceny potravín vykazovali medziročný rast takmer o 20 percent, čo vtedy značne prispelo k dvojcifernej inflácii.

V súhrne za prvý tohtoročný polrok ceny tovarov a služieb podľa údajov Štatistického úradu SR na Slovensku stúpli oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 2,7 percenta.

Ceny potravín boli v medziročnom porovnaní vyššie len o 0,5 percenta. Spomedzi deviatich potravinových skupín tovarov bolo medziročne drahších päť, a to najmä oleje a tuky, chlieb a obilniny, ryby, cukor a cukrovinky. Nárast ich cien sa však pohyboval len na úrovni do 4 percent. Súčasne štyri zložky potravín medziročne zlacneli, a to mäso, ďalej mlieko, syry a vajcia, a pod vplyvom sezónnosti najmä ovocie a čiastočne aj zelenina.

Spomedzi výdavkov na bývanie a energie bolo medziročne lacnejšie imputované nájomné a pevné palivá. Rovnaké alebo nižšie ceny ako pred rokom mali všetky energie (plyn a elektrina) s výnimkou tepelnej. Ostatné zložky výdavkov v rámci bývania boli medziročne drahšie v rozmedzí 1 – 14 percent. Týkalo sa to najmä údržby a opráv obydlia, ďalej odvozu a likvidácie odpadu, ako aj vodného a stočného.