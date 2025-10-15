Inflácia na Slovensku by mala začať klesať: Analytici predpovedajú miernejší rast cien do konca roka

Septembrový rast inflácie na 4,3 % po augustových 4,2 % by sa už nemusel opakovať a inflácia by mala v nasledujúcich mesiacoch klesnúť. Celoročná inflácia sa bude pohybovať okolo úrovne štyroch percent, zhodli sa analytici Branislav Kažmarin z Národnej banky Slovenska a Tomáš Boháček z 365.bank.
„Očakávame, že celková inflácia vďaka miernejšiemu tempu rastu potravín v októbri spomalí a v posledných mesiacoch roka sa bude pohybovať v úzkom pásme 3,7 až 4,0 %. Ak sa nestane nič nepredvídané, priemerná inflácia za rok 2025 meraná indexom CPI by mala dosiahnuť 4,0 %,“ uviedol Kažmarin v rýchlom komentári k septembrovým výsledkom inflácie zverejnených Štatistickým úradom SR.
- Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
- Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)
- Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Boháček priblížil, že infláciu ťahali najmä vyššie ceny v gastronomických a ubytovacích službách, vo vzdelávaní a pri finančných produktoch. Po dlhšom období sa k rastovým faktorom pridal aj sektor dopravy – zdražené pohonné látky opäť prispeli k rastúcej inflácii.
Potraviny, ktoré tvorili hlavný zdroj tlakov počas rokov 2022-2024, naopak zvoľnili: medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov spomalil na 3,6 %, čo je najnižšia hodnota od začiatku roka. „Jadrová inflácia sa v septembri udržala na úrovni 3,6 %, čo potvrdzuje, že zrýchlenie cien bolo spôsobené najmä sezónnymi a administratívnymi faktormi,“ dodal.
V nasledujúcich mesiacoch očakáva Boháček návrat k miernejšiemu tempu rastu cien, hoci tlak zo služieb a pohonných látok ostane citeľnejší. Priemerná inflácia za deväť mesiacov dosahuje 4,1 % a celoročná by sa mala udržať tesne nad 4 %. Ceny u nás tak podľa analytika zostávajú vyššie ako priemer eurozóny, najmä pre domáce faktory – vysoké marže v službách, drahšie nealko nápoje a rast cien regulovaných služieb.