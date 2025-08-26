Indii hrozí obchodné embargo: USA môžu zaviesť 50% clá na indický export už od stredy

Indii hrozí, že od stredy (27. 8.) bude jej export do USA čeliť jedným z najvyšších ciel, ak americký prezident Donald Trump na poslednú chvíľu nezmení svoj postoj. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Trump pohrozil, že zavedie ďalšie clá pre Indiu, čím sa celková sadzba zvýši na 50 %, ak bude pokračovať v nákupe ruskej ropy, ktorá pomáha Moskve financovať vojnu na Ukrajine. To otriaslo vzťahmi medzi USA a Indiou a dalo Naí Dillí nový podnet na nápravu vzťahov s Čínou.
USA boli v roku 2024 najväčšou exportnou destináciou Indie s dodávkami v hodnote 87,3 miliardy USD (74,63 miliardy eur). Clá vo výške 50 % by tak predstavovali „obchodné embargo“. To zničí menšie firmy s „nižšou pridanou hodnotou a menšími maržami“. Žiadny indický produkt nebude konkurencieschopný pri takýchto vysokých clách.
Vývozcovia textilu, morských plodov a šperkov už hlásia zrušené objednávky z USA a straty voči konkurentom, ako sú Bangladéš a Vietnam. To vyvoláva obavy z rozsiahleho prepúšťania.
Ekonómovia odhadujú, že clá by mohli znížiť rast hrubého domáceho produktu (HDP) Indie v tomto fiškálnom roku o 70 až 100 bázických bodov, čím by sa dostal pod 6 %, čo bude najslabšie tempo od pandémie. Ratingová agentúra S&P odhaduje, že clá zasiahnu vývoz zodpovedajúci 1,2 % HDP Indie.
Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že India sa clám vyhne. Washington od stretnutia prezidentov USA a Ruska na Aljaške stupňuje kritiku Indie. „India funguje ako globálne centrum pre ruskú ropu, premieňa ropu pod embargom na vysokohodnotný export a zároveň dáva Moskve doláre, ktoré potrebuje,“ napísal začiatkom tohto mesiaca vo Financial Times obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro a kritizoval rafinérie v krajine za „špekulácie“. India argumentuje, že aj Spojené štáty a Európa kupujú ropu a rafinérske produkty z Indie.
India je v zložitej situácii a potrebuje „značnú vynaliezavosť a flexibilitu“. Naí Dillí sa preto snaží posilniť svoju ekonomiku a zároveň prehĺbiť väzby s partnermi zo skupiny BRICS aj s regionálnymi rivalmi. Premiér Naréndra Módí sa pripravuje na svoju prvú návštevu Číny po siedmich rokoch, aby napravil dlhodobo napäté vzťahy.
Indické médiá informovali, že vláda pracuje na balíku pomoci pre exportérov v hodnote 2,8 miliardy USD. Ide o šesťročný program zameraný na zmiernenie obáv z likvidity. Módí navrhol tiež zníženie daní na tovar každodennej potreby, aby podporil výdavky a stabilizoval ekonomiku.
Rozhovory o obchodnej dohode medzi USA a Indiou sa zasekli pri poľnohospodárstve a mliečnych výrobkoch. Trump chce väčší prístup USA na indický trh, zatiaľ čo Módí je odhodlaný chrániť indických farmárov, ktorí predstavujú obrovský blok voličov.
Správy indických médií naznačili, že americkí vyjednávači zrušili plánovanú cestu do Indie koncom augusta. To vyvolalo špekulácie, že rokovania sa prerušili. Podľa zdrojov z Indie však rokovania stále prebiehajú, keďže nikto nepovedal, že sú ukončené. Ale stále bez výsledku.