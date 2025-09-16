India a USA po zvýšení ciel obnovujú rokovania: Priblíži sa dlho očakávaná obchodná dohoda?

Prezident Donald Trump na obrazovke televízora, zatiaľ čo obchodníci pracujú na parkete burzy cenných papierov v New Yorku, 7. apríl 2025. Foto: SITA/AP
Prezident Donald Trump na obrazovke televízora, zatiaľ čo obchodníci pracujú na parkete burzy cenných papierov v New Yorku, 7. apríl 2025. Foto: SITA/AP
autor logo


TASR

India a USA sa dohodli na zintenzívnení úsilia o uzavretie bilaterálnej obchodnej dohody, oznámilo v utorok indické ministerstvo obchodu po rokovaniach s predstaviteľmi Úradu obchodného zástupcu Spojených štátov (USTR) v Naí Dillí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Rokovania mali pozitívny a perspektívny charakter a zahŕňali rôzne aspekty obchodnej dohody, pričom sa poukázalo na dôležitosť bilaterálneho obchodu medzi Indiou a USA. Bolo prijaté rozhodnutie zintenzívniť úsilie o čo najskoršie uzavretie vzájomnej výhodnej obchodnej dohody,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Obnovené rokovania o obchode boli prvými po zvýšení amerických ciel voči Indii v auguste z dôvodu jej nákupov ruskej ropy.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Washington začiatkom augusta uvalil na Indiu dodatočné clo vo výške 25 %. Celkové dovozné clo na tovar z Indie sa tak vyšplhalo až na 50 %. Americký prezident Donald Trump vládu v Naí Dillí obvinil, že pokračujúcimi nákupmi ruskej ropy pomáha Moskve financovať jej vojnu proti Ukrajine.

Viac o téme: americké clá , bilaterálne vzťahy , clá , Donald Trump , India , medzinárodný obchod , obchodná dohoda , ruská ropa , USA

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy