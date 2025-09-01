Hypotéky v Nemecku opäť lákajú: Objem úverov na bývanie prudko vzrástol o vyše 20 percent

Po dlhotrvajúcom prepade realitného sektora a poklese dopytu po úveroch na bývanie sa situácia v oblasti hypoték v Nemecku postupne mení. Za 1. polrok tohto roka dopyt po hypotekárnych úverov vzrástol, a to o viac než pätinu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje bankovej asociácie VDP.
Nemecké banky poskytli v prvých šiestich mesiacoch úvery na bývanie za viac než 46 miliárd eur. To je o 22 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Zvýšený záujem domácností aj investorov v tomto sektore sa odrazil aj na celkovom objeme pôžičiek v oblasti realít, teda zahrnujúcich aj komerčné nehnuteľnosti. Celkové úvery sa zvýšili o 17 % na 70 miliárd eur.
V oblasti komerčných nehnuteľností, ktoré v minulých rokoch zaznamenali výrazný pokles, poskytli banky úvery v hodnote 24 miliárd eur. Medziročne to znamená rast o 8,6 %, keďže investori sa po predchádzajúcom útlme stále viac obzerajú po nových investičných možnostiach.
„Investori a domácnosti sa evidentne prispôsobili novej úrovni úrokových sadzieb,“ povedal Jens Tolckmitt, riaditeľ VDP. Tá zastupuje najdôležitejšie nemecké hypotekárne banky. VDP odhaduje, že dopyt po hypotékach bude rásť aj v 2. polroku.