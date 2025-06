Hypotéky v Británii prekvapili: V máji banky schválili rekordný počet úverov na bývanie

Foto: freepik.com/freepik

Britské banky poskytli v máji nečakane vysoký počet úverov na bývanie. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje britskej centrálnej banky, ktoré tak naznačili, že trh s bývaním sa zotavuje prekvapujúco rýchlo po tom, ako vláda od nového rozpočtového roka zhoršila podmienky pri kúpe domu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Bank of England (BoE) zverejnila, že v máji schválili banky v Británii celkovo 63.032 hypotekárnych úverov, zatiaľ čo mesiac predtým to bolo 60.656 pôžičiek. Ekonómovia očakávali, že počet úverov na bývanie ešte klesne, a to v priemere na 59.750.

Podľa poradenskej spoločnosti KPMG sa tak trh zotavuje rýchlejšie, než sa čakalo po tom, ako britská vláda od apríla, keď sa v Británii začal nový rozpočtový rok, zvýšila dane pri kúpe nehnuteľností. Ako uviedol Karim Haji z KPMG, podporu záujemcom o hypotéky poskytujú momentálne klesajúce úrokové sadzby.

V júni BoE ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,25 %, predtým ju však od augusta 2024 štyrikrát znížila. Navyše, investori očakávajú, že do konca roka zníži banka hlavnú úrokovú sadzbu ešte dvakrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu.