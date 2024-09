Hypotéky aj spotrebné úvery patria na Slovensku medzi najdrahšie v eurozóne

Foto: freepik.com/xb100

Slovensko má piate najdrahšie hypotéky aj spotrebné úvery v eurozóne. Priemerný ročný úrok na hypotéky bol v júli tohto roka 4,2 %, kým v eurozóne 3,7 %. Pri spotrebných úveroch bol úrok na Slovensku 9,7 % a v eurozóne 7,8 %. V aktuálnom ekonomickom prehľade na to poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA). Najdrahšie úvery sú podľa neho v pobaltských štátoch, kde mali vysokú infláciu a pre investorov sú rizikovejšie.

Drahé hypotekárne úvery zvyšujú náklady na bývanie, upozornil inštitút. „Podiel výdavkov na bývanie, elektrinu a plyn na celkových výdavkoch domácností bol vlani na Slovensku na úrovni 30,4 %, čo bolo najviac v Európskej únii,“ vyčíslil ISA. Pripomenul, že zlacneniu úverov pomáha v poslednom čase Európska centrálna banka (ECB). V septembri už druhýkrát tento rok znížila svoje kľúčové sadzby. Depozitnú sadzbu, ktorou ovplyvňuje menovú politiku, znížila o 25 bázických bodov na aktuálnych 3,5 %.

Cieľom ECB je pritom držať infláciu v eurozóne na 2 %. V auguste rástli ceny tempom 2,2 %, čo bolo najmenej od júla 2021. Do konca roka by však mala inflácia zase mierne stúpnuť. „Na Slovensku rástla inflácia v auguste druhý mesiac po sebe, medziročne o 3,2 %. To je štvrtý najrýchlejší rast v eurozóne po Belgicku (4,5 %), Estónsku (3,4 %) a Holandsku (3,3 %),“ doplnil inštitút.