Hypotekárny trh v uplynulom roku ožil, ceny nehnuteľností začali rásť

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Oleksandr Pidvalnyi

V roku 2024 sa zastavilo zdražovanie hypoték a postupne došlo k oživeniu hypotekárneho trhu. Najmä počas leta začal nárast poskytnutých úverov na bývanie aj výraznejší pokles ich úročenia. Tento trend sa prejavil aj v pozvoľnom raste cien nehnuteľností, poukázala v koncoročnom komentári riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová. „Aktuálny vývoj nasvedčuje tomu, že úverovanie obyvateľstva opäť naberá na obrátkach. I keď vyhliadky sú pozitívne, v roku 2025 situáciu na trhu hypoték bude ovplyvňovať viacero ekonomických faktorov, ktorých vývoj a dopady nedokážeme predpovedať,“ zhodnotila odborníčka. Pripomenula, že prvá polovica uplynulého roka priniesla stabilizáciu vo vývoji úrokových sadzieb hypoték.

Mnohí ľudia odkladali rozhodnutie financovať svoje bývanie do doby, kedy sa úvery začnú opäť výraznejšie zlacňovať. V tomto období sa priemerný úrok hypoték pohyboval na úrovni 4,6 % a aj podľa signálov z Európskej centrálnej banky (ECB) sa očakával pokles sadzieb. „ECB tento rok znižovala kľúčovú úrokovú sadzbu celkom štyrikrát na aktuálnu úroveň 3 %, čo pozitívne ovplyvnilo aj vývoj komerčných úrokov v bankách. Pozvoľný pokles úrokov a konkurenčný boj o klienta naštartoval ľudí a hypotekárny trh od začiatku jesene zaznamenal zvýšený objem poskytnutých úverov,“ priblížila Šablová s tým, že koncom roka už viaceré banky dokázali poskytnúť hypotéku s úrokom v rozpätí 3,5 až 3,7 %. Spolu s tým začali výraznejšie rásť aj ceny nehnuteľností, keď zvýšený dopyt tlačí nahor najmä ceny bytov.

Na ich ďalší rast bude mať podľa odborníčky vplyv aj zvýšená inflácia a plánované konsolidačné opatrenia. Vyššia daň z pridanej hodnoty (DPH), ako aj zavedenie transakčnej dane, sa odrazia vo vyšších cenách stavebných materiálov a iných pridružených nákladoch, avizovala. „Ľudia, ktorí zvažujú hypotéku, ale čakajú na ďalší pokles úrokových sadzieb, preto musia zobrať do úvahy aj to, že ceny nehnuteľností budú naďalej stúpať. Ak sa rozhodnú ešte čakať, môžu síce ušetriť na úroku, ale na druhej strane sa im odkladanie rozhodnutia pravdepodobne negatívne prejaví vo vyššej kúpnej cene za nehnuteľnosť,“ upozornila Šablová. Aktuálna situácia podľa nej ukazuje, že v nasledujúcich mesiacoch bude pokračovať rast cien nehnuteľností aj pozvoľný pokles úrokových sadzieb. V priebehu budúceho roka by sa tak mohlo úročenie hypoték priblížiť k hranici 3 %.