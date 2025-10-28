HSBC zvýšila tržby aj dividendy, no zisk v treťom štvrťroku výrazne klesol

Britská banka HSBC v utorok oznámila pokles zisku v 3. štvrťroku 2025, a to aj napriek vyšším tržbám. Dôvodom bol rast prevádzkových nákladov. Banka zároveň zlepšila prognózu čistého úrokového príjmu za celý tento rok. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.

Zisk HSBC pred zdanením v 3. štvrťroku klesol o 14 % na 7,30 miliardy USD (6,27 miliardy eur) z minuloročných 8,48 miliardy USD. Zisk pripadajúci akcionárom sa znížil na 4,87 miliardy USD zo 6,13 miliardy USD pred rokom.

Prevádzkové náklady stúpli na 10,08 miliardy USD z vlaňajších 8,14 miliardy USD.

Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 15 % na 8,78 miliardy USD.

Tržby v sledovanom období stúpli o 5 % na 17,79 miliardy USD najmä vďaka rastu poplatkov a iných príjmov.

Predstavenstvo schválilo tretiu predbežnú dividendu za rok 2025 vo výške 0,10 dolára na akciu.

HSBC očakáva, že čistý úrokový výnos z bankového sektora dosiahne v tomto roku 43 miliárd USD alebo viac, čo odráža zvýšenú dôveru v krátkodobý vývoj úrokových sadzieb na kľúčových trhoch vrátane Hongkongu a Spojeného kráľovstva.

V predchádzajúcom odhade banka očakávala čistý úrokový výnos z bankového sektora v roku 2025 zhruba 42 miliárd USD.

