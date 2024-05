Výkon našej ekonomiky naberá na obrátkach: Udržíme rozbehnuté tigrie tempo?

Aktualizované Foto: pixabay.com/Leonhard Niederwimmer

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %.

Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ) v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa metodiky ESA 2010.

Hodnota HDP v bežných cenách dosiahla 29,8 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o viac než 2,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota HDP v stálych cenách dosiahla 21,9 miliardy eur a bola medziročne vyššia o 583 miliónov eur.

Rast HDP bol podporený predovšetkým výraznejším medziročným zvýšením konečnej spotreby, a to ako spotreby domácností, tak spotreby verejnej správy.

Súčasne celková zamestnanosť v SR v prvých troch mesiacoch roka 2024 dosiahla 2,419 milióna osôb, čo predstavovalo medziročný úbytok o 0,2 %. Počet zamestnaných po očistení o sezónne vplyvy medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) aj medziročne klesol zhodne o 0,3 %.

Domáca ekonomika na začiatku roka podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka odštartovala tigrím tempom. Spolu s nárastom výdavkov verejnej správy a zdrojov z európskych fondov by mala ekonomika za celý rok svižne prekonať 2-percentný rast. „Dnes je pravdepodobné, že ekonomika sa dostane do blízkosti odhadovaného potenciálu svojho rastu, a to aj bez štandardnej podpory zahraničného obchodu, čo sa nestalo posledné tri roky,“ upozorňuje Tomáš Boháček.

Ukazuje sa už aj vplyv predčasných dôchodkov

Spomínaný pokles zamestnanosti podľa analytika súvisí s dvomi faktormi – slabší zahraničný dopyt, ktorý obmedzuje rýchlosť rastu zamestnanosti v odvetviach s najväčším podielom exportu a druhý silnejší dôvod, súvisiaci so samotnou situáciou na trhu práce. „Ide predovšetkým o pokles pracovnej sily z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku. Zo štrukturálneho pohľadu sú tak naďalej údaje zamestnanosti veľmi dobré a problémy nateraz nie sú v dohľadnom horizonte badateľné,“ dodáva analytik.