Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!

Aj keď sa v minulom roku situácia v prístupe k základným potravinám v Európskej únii mierne zlepšila, problém nedostatočnej dostupnosti plnohodnotnej stravy pre milióny obyvateľov pretrváva. Najväčšie problémy je možné vidieť medzi domácnosťami ohrozenými chudobou. A práve medzi nimi je negatívnym kráľom rebríčka podľa Eurostatu Slovensko.
V roku 2024 si podľa aktuálnych štatistík Eurostatu 8,5 % obyvateľov EÚ nemohlo dovoliť jedlo obsahujúce mäso, ryby alebo vegetariánsky ekvivalent každý druhý deň. V medziročnom porovnaní sa tento podiel o niečo zlepšil, keďže v roku 2023 to bolo o jeden percentuálny bod viac ľudí, konkrétne 9,5 %.
Ako dodáva Eurostat, toto percento bolo výrazne vyššie u ľudí ohrozených chudobou, a to 19,4 %, ako u ľudí, ktorí chudobou ohrození neboli (6,4 %).
A práve medzi ľuďmi ohrozenými chudobou dosahuje Slovensko prvenstvo v celej únii. Na národnej úrovni bol totiž najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou, ktorí si nemôžu dovoliť poriadne jedlo, zaznamenaný na Slovensku. Konkrétne išlo o 39,8 % ľudí ohrozených chudobou.
Má Slovensko problém s dostupnosťou kvalitného jedla?
A kto je podľa európskych štatistikov ohrozený chudobou? Miera rizika chudoby sa meria ako podiel ľudí s príjmom pod hranicou rizika chudoby, ktorá je stanovená na 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu po sociálnych transferoch. Tento ukazovateľ teda nemeria bohatstvo alebo chudobu, ale nízky príjem v porovnaní s ostatnými obyvateľmi danej krajiny, čo nemusí nevyhnutne znamenať nízku životnú úroveň.
Najchudobnejší v únii
Za Slovenskom v tomto rebríčku nasledovali Bulharsko s podielom 37,7 % a Maďarsko s 37,3-percentným podielom. Na druhej strane, najnižšie podiely boli zaznamenané na Cypre (3,5 %), v Írsku a Portugalsku (v oboch krajinách 5,1 %).
Aj pri hodnotení podielu ľudí, ktorí si nemôžu zabezpečiť každý druhý deň plnohodnotné jedlo, z populácie neohrozenej chudobou, patrí Slovensku popredné miesto v celej EÚ. Za minulý rok sme totiž v tejto kategórii vykázali podiel 17,1 % ľudí, pričom vyšší bol už len v Bulharsku, a to 18,7 %.
Schopnosť dovoliť si jedlo s mäsom, rybami alebo vegetariánskym ekvivalentom každý druhý deň patrí podľa Eurostatu medzi položky sledované na úrovni domácností na výpočet miery závažnej materiálnej a sociálnej deprivácie . Ide o jednu zo zložiek ukazovateľa osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Ukazovateľ sa používa na monitorovanie hlavného cieľa akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv v oblasti chudoby a sociálneho začlenenia.