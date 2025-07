Hrozia nové clá na tovar z EÚ? Únia je pripravená na dohodu s USA aj odvetu

Foto: gettyimages.com/rarrarorro

Európska únia (EÚ) je pripravená uzavrieť dohodu s USA. Čaká na list od prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom načrtne plánované clá voči svojmu najväčšiemu obchodnému a investičnému partnerovi. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

„Sme pripravení uzavrieť dohodu s USA,“ povedal novinárom hovorca EÚ pre obchod Olof Gill.

Zdalo sa, že Brusel a Washington tento týždeň uzatvoria dohodu, ktorá by zabránila zavedeniu ciel vo výške 20 % alebo viac na dovoz z EÚ. Napriek nádejam Bruselu však k žiadnemu prelomu nedošlo. Namiesto toho Trump predĺžil lehotu na zavedenie tzv. recipročných ciel pre krajiny, ktoré vykazujú prebytok v obchode s USA, z 9. júla na 1. augusta. Vo štvrtok (10. 7.) pre NBC News povedal, že EÚ dostane list s podrobnosťami o nových clách „dnes alebo zajtra“.

EÚ je „pripravená na všetky scenáre“, povedal Gill novinárom. „Zostávame v úzkom kontakte s členskými štátmi a priemyslom, aby sme zabezpečili, že akýkoľvek plán, ktorý zvolíme, bude pre EÚ ten správny,“ dodal.

EÚ pripravila odvetné clá na americký tovar v hodnote približne 21 miliárd eur po tom, ako Trump začiatkom tohto roka zaviedol clá na oceľ a hliník, ale sú pozastavené do 14. júla. Únia zatiaľ nepodnikla žiadne kroky na predĺženie pozastavenia, v prípade potreby to však môže rýchlo urobiť.

„Ak sa prijme politické rozhodnutie o predĺžení pozastavenia, potom ho predĺžime. Nie je s tým problém,“ povedal Gill.

EÚ pôvodne dúfala, že dosiahne komplexnú obchodnú dohodu s USA vrátane nulových ciel na priemyselný tovar. Ale po mesiacoch náročných rokovaní sa pravdepodobne bude musieť uspokojiť s predbežnou dohodou a dúfať, že sa jej podarí dosiahnuť lepšie podmienky v rámci konečnej dohody.

Európsky blok čelí protichodným tlakom, pričom Nemecko nalieha na rýchlu dohodu na ochranu svojho priemyslu, zatiaľ čo iní členovia EÚ, ako napríklad Francúzsko, uviedli, že vyjednávači bloku by nemali prijať dohodu jednostranne výhodnú pre USA.

Trump už oznámil clá pre viaceré krajiny, napríklad 25 % pre spojencov Japonsko a Južnú Kóreu a 35 % pre Kanadu. Okrem toho oznámil zavedenie 50-percentného cla na meď.

„Potrebovali by sme krištáľovú guľu, aby sme zistili, aké sú zámery USA,“ povedal jeden z diplomatov EÚ pod podmienkou anonymity. Ďalší zdroj oboznámený s rokovaniami uviedol, že dohoda je blízko, no je ťažké predpovedať, či EÚ ešte dostane list alebo kedy by mohla byť nejaká dohoda dokončená.

Trump pravidelne kritizoval EÚ. Vo februári povedal, že bola „vytvorená na to, aby podvádzala Spojené štáty“. Najviac sa mu nepáči deficit USA v obchode s tovarom s EÚ, ktorý v roku 2024 podľa Američanov dosiahol 235 miliárd USD (200,70 miliardy eur). EÚ opakovane poukázala na prebytok USA v službách, ktorý čiastočne vyrovnáva túto rovnováhu.

V rozhovore pre NBC News Trump povedal, že ostatní obchodní partneri, ktorí ešte nedostali jeho listy, budú pravdepodobne čeliť plošným clám. „Nie každý musí dostať list,“ povedal s tým, že zostávajúce krajiny budú platiť plošné clá 20 % alebo 15 %.