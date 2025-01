Hranica príjmu na poskytnutie príspevku pre ťažko zdravotne postihnuté osoby by sa mohla zvýšiť

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Josh Appel

Hranica príjmu, podľa ktorej je možné osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) poskytnúť finančný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, by sa mohla zvýšiť. Zo súčasnej hodnoty trojnásobku sumy životného minima, teda 821,97 eura, by sa mohla zvýšiť na jeho päťnásobok, a to na 1369,95 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Vladimíry Marcinkovej a Vladimíra Ledeckého (obaja SaS).

„Cieľom prekladanej právnej úpravy je zvýšenie hranice príjmu, pod hranicou ktorej je možné osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, výdavky spojené s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

V súčasnosti je podľa nich možné osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť tento príspevok, len ak jej príjem neprekračuje trojnásobok sumy životného minima. Ak je príjem ŤZP osoby vyšší ako táto suma, tak stráca nárok na finančný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Okrem príjmu tejto osoby sa rovnako posudzujú aj príjmy ďalších ľudí, ako napríklad manžela či manželky alebo nezaopatrených detí. „Pri poskytovaní sociálnych dávok je potrebné zohľadňovať ich adresnosť, aby pomohli najmä osobám v najťažšej životnej situácii s nízkymi príjmami, ktorí najväčšmi čelia sociálnemu vylúčeniu či chudobe a možnosti ich zapojenia do pracovného života sú vážne limitované.

Hoci výška životného minima a tým pádom aj suma príjmu na posúdenie nároku na kompenzačný príspevok každým rokom k 1. júlu rastie, nerastie takým tempom, ktoré by zohľadňovalo infláciu,“ doplnili opoziční poslanci s tým, že aktuálna suma životného minima nezodpovedá súčasným ekonomickým podmienkam v krajine. Zdôraznili, že za posledných desať rokov životné minimum vzrástlo iba o 20 %, kým priemerná mzda stúpla o 60 %. Na nedostatočnú pomoc ŤZP osobám doplácajú podľa nich najmä rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.

Tie čelia finančnej záťaži, pričom náklady na starostlivosť o ťažko chorého člena prekračujú 300 eur mesačne takmer u tretiny rodín s deťmi. Na základe údajov organizácie Dobrý anjel za rok 2023 sa z dôvodu choroby zadlžilo 77 % z nich a 40 % sa ocitlo v situácii, keď si muselo požičať peniaze päťkrát a viac. Z dôvodu zdražovania sa 58 % rodinám s týmito deťmi zvýšili mesačné náklady o viac ako 50 %. „Nastavenie nízkej hranice príjmu môže odrádzať ľudí s nižšími príjmami od zvyšovania ich pracovných príjmov, pretože by mohli stratiť nárok na príspevok,“ zhodnotili predkladatelia.