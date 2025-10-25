Hotovosť na Slovensku stále dominuje: Prečo ju Slováci uprednostňujú pred kartou aj v roku 2025?

Slováci siahajú po hotovosti dlhodobo viac než väčšina Európanov. Od roku 2018 patrí Slovensko takmer nepretržite medzi päť krajín Európskej únie (EÚ) s najvyšším podielom výberov hotovosti z bankomatov na hrubom domácom produkte (HDP). Poukázal na to Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií.
V minulom roku bolo Slovensko v tomto porovnaní na 5. mieste v EÚ za Bulharskom, Rumunskom, Gréckom a Chorvátskom. „Spolu s Bulharskom a Cyprom sa Slovensko radí medzi krajiny, kde sa podiel výberov hotovosti z bankomatov na HDP za posledných 10 rokov zvýšil, zatiaľ čo v ostatných krajinách EÚ klesol,“ priblížil inštitút.
Aj keď je obľuba hotovosti na Slovensku dlhodobo vysoká, bankové údaje od roku 2023 ukazujú, že platby kartami rastú v SR rýchlejšie ako výbery hotovostí z bankomatov. V porovnaní so susednými krajinami však Slováci platby kartou stále využívajú menej.
IFP zároveň upozornil, že využívanie hotovosti je spojené s oslabovaním efektívnosti výberu daní a vytvára priestor pre rozmach sivej a čiernej ekonomiky. Európska komisia (EK) aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) preto odporúčajú podporovať elektronické platby s cieľom posilnenia daňovej transparentnosti. „Tento cieľ sleduje aj zavedenie povinnosti umožniť bezhotovostnú platbu v prevádzkach podnikateľov od 1. marca budúceho roka,“ doplnil inštitút.