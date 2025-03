Hospodársky rast Česka sa podľa OECD zrýchli na 2,1 %: Inflácia bude klesať

Foto: unsplash.com/Radek Kozák

Český hospodársky rast sa tento rok podľa OECD zrýchli z vlaňajšieho jedného percenta na 2,1 percenta. Inflácia bude ďalej klesať, mala by dosiahnuť 2,3 percenta. V utorok to uviedol generálny tajomník OECD Mathias Cormann, ktorý prišiel do Prahy predstaviť hospodársky prehľad pre ČR v roku 2025.

Dokument, ktorý každé dva roky komplexne hodnotí hospodársky vývoj krajiny, rovnako uvádza, že v budúcom roku by hospodársky rast Česka mal dosiahnuť 2,5 percenta a inflácia by sa mala znížiť na dve percentá, teda na cieľ Českej národnej banky.Správa okrem zhodnotenia hospodárskeho vývoja takisto dáva odporúčania, ako by sa daná krajina mala čo najlepšie vyrovnať s kľúčovými výzvami. Pre Česko okrem iného zmieňuje potrebu zaistiť dlhodobú fiškálnu udržateľnosť či riešenia pre vzdelávací systém.

Predseda vlády ČR Petr Fiala s Cormannom hovorili podľa českého úradu vlády aj o dôsledkoch konsolidačného balíčka na zníženie verejného deficitu ČR, ktorý z viac než piatich percent v roku 2021 klesol pod tri percentá v minulom aj tomto roku. „Po rokoch tak ČR opäť plní jedno z maastrichtských kritérií. Miera zadlženosti k HDP je v porovnaní s väčšinou západných krajín nízka a v posledných rokoch sa pohybuje okolo 42 percent HDP,“ dodal úrad vlády.

Český premiér Petr Fiala. Foto: SITA/AP

Čo sa týka oblasti vzdelávania, hlavným odporúčaním od OECD pre Česko je riešiť nerovnosti vo vzdelávaní a zvyšovanie jeho kvality a efektivity. Zároveň je podľa inštitúcie potrebné, aby krajina rozvíjala aj kvalifikáciu pracovníkov.ČR podľa premiéra Fialu s mnohými odporúčaniami zo strany OECD súhlasí a podľa jeho slov už viaceré aplikovala v podobe reforiem. Ako príklad uviedol konsolidačný balíček či dôchodkovú reformu. Cormann ju podľa českého úradu vlády ocenil. Česku zároveň odporučil, aby v rozpočtovej konsolidácii pokračovalo a získalo priestor na očakávaný rast výdajov spojený so starnutím populácie.