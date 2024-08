Holandsko zvažuje uvalenie dovoznej dane na všetky balíky z Číny a mimo EÚ

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/CHUTTERSNAP

Holandská vláda zvažuje zavedenie dovoznej dane na všetky balíky, ktoré prichádzajú do Holandska z krajín mimo EÚ, čím sa ukončí súčasná výnimka pre balíky v hodnote nižšej ako 150 eur. Na správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca.

DutchNews.nl upozornil, že opatrenie, ktoré vláda naznačila koncom júla, je zamerané najmä na čínske internetové obchody, ako sú Shein, AliExpress a Temu, ktoré ťažia zo slabých legislatívnych opatrení pre dovozné clá a doručujú milióny balíkov ročne.

Hovorca ministerstva financií pre holandskú spravodajskú rozhlasovú stanicu BNR v tejto súvislosti uviedol, že Holandsko podporí plány EÚ podniknúť potrebné právne kroky. Britské noviny Financial Times začiatkom júla informovali, že Európska komisia sa zaoberá zavedením dovozných daní na všetky balíky z krajín mimo EÚ.

„Čínske firmy nespĺňajú všetky pravidlá EÚ, ktoré musia dodržiavať európske internetové obchody. Je to nespravodlivé a je správne, že vláda koná,“ opísal situáciu Jesse Weltevreden, lektor online podnikania na amsterdamskej HBO College v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu NOS.

Čínska spoločnosť AliExpress bola eurokomisiou označená za „veľmi veľkú online platformu“, čo znamená, že od septembra tohto roka musí spĺňať určité zákonné požiadavky. Nariadenia EÚ sa zameriavajú napríklad na „osobitné riziká, ktoré takéto veľké služby predstavujú pre Európanov a spoločnosť, pokiaľ ide o nezákonný obsah, a ich vplyv na základné práva, verejnú bezpečnosť a blahobyt“.

Deväť miliónov objednávok

Minulý rok zadali spotrebitelia v Holandsku takmer deväť miliónov objednávok prostredníctvom čínskych internetových obchodov. Tieto čísla potvrdilo združenie pre ochranu spotrebiteľov Thuiswinkel.nl. V porovnaní s rokom 2022 išlo o nárast o 39 %.

John Lin, odborník na čínsky elektronický obchod, pre NOS povedal, že napríklad zdanenie objednaného napájacieho kábla v hodnote dvoch eur by jeho cenu zvýšilo o 40 centov a je nepravdepodobné, že by to malo veľký vplyv na objednávky ako také, keďže rovnaký produkt stojí v Holandsku 10 až 15 eur.