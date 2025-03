Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones pokračuje v poklese

Foto: SITA/AP

Po pondelkovom prepade o vyše 2 % pokračuje hlavný index burzy v New Yorku v poklese aj v utorok. Mierny pokles evidoval aj širší index S&P 500, iba Nasdaq, ktorý v predchádzajúcom obchodovaní zaznamenal najhorší deň za 2,5 roka, zaznamenal mierne zotavenie. Informovala o tom agentúra AFP.

Náladu na americkom akciovom trhu výrazne zhoršili obavy z recesie, ktoré vyvolala obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa od nástupu do funkcie koncom januára zameral v zahraničnom obchode výhradne na uvaľovanie dovozných ciel. Investori sa obávajú, že Trumpove kroky uvrhnú krajinu do recesie, čo nevylúčil ani samotný Trump.

Zhruba po 15 minútach od začiatku obchodovania dosiahol kľúčový index burzy Dow Jones Industrial Average 41.672,53 bodu. To znamená pokles o 0,6 %. Mierny pokles zaznamenal aj širší index burzy S&P 500. Klesol o 0,1 % na 5607,05 bodu. Iba index Nasdaq Composite, ktorý v pondelok (10. 3.) klesol o 4 % a zaznamenal najhorší deň od septembra 2022, sa mierne zotavil a vzrástol o 0,4 % na 17.533,51 bodu.

Burza v New Yorku. Foto: SITA/AP

Analytik Sam Stovall zo spoločnosti CFRA povedal, že na výraznejšie zotavenie akciového trhu bude potrebný nejaký „katalyzátor“. Jednou z možností sú údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie, ktoré budú zverejnené v stredu 12. marca, dodal Stovall. Ak by údaje ukázali jej zmierňovanie, mohlo by to na trh priniesť určitý optimizmus.