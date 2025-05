Hlasovanie za sankcie proti Rusku v súlade s vládnym programom: Blanár vysvetľuje postup aj kritiku

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Foto: TASR

Hlasovanie za 17. balík sankcií proti Rusku bolo podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) v súlade s programovým vyhlásením vlády (PVV). Zdôraznil, že koaličné strany sa v ňom zaviazali k podpore sankcií, pokiaľ nebudú porušovať záujmy SR. Myslí si, že tomu rozumie aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý ministra za podporu sankcií skritizoval. Blanár deklaroval, že s Dankom o téme komunikoval a bude i naďalej. Uviedol to v nedeľnej relácii Politika 24 na Joj 24.

„Definícia je jasná, že pokiaľ sankcie nebudú poškodzovať záujmy SR, to znamená ekonomiku alebo životnú úroveň SR a občanov SR, tak za ne zahlasujeme,“ vysvetlil Blanár s tým, že mandát na podporu sankcií mu tak podľa neho dali všetky koaličné strany podpisom PVV. Ozrejmil, že sankcie sú vždy vopred odkomunikované s rezortmi, ktorých sa týkajú. „Tie vyhodnotia, či to má dosah, vplyv na SR, a či ju to nejakým spôsobom ohrozuje,“ dodal. Považuje za dôležité, aby sa k téme vyjadril každý. Zároveň rešpektuje, že Danko chcel dať najavo svoj politický postoj. „Sme pripravení o tých veciach diskutovať,“ uzavrel minister.

Nechcel komentovať postoj SNS, že SR má právo požadovať finančnú kompenzáciu od Ukrajiny, ani výzvu strany, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) začal v tejto veci konať. „Nebudem komentovať snahy partnera, ktoré povedal skôr, ako si ich vydiskutujeme,“ vyhlásil Blanár s tým, že jeho záujmom je riešiť veci pragmaticky. Zároveň avizoval, že sa pripravuje ďalšie stretnutie vlád Slovenska a Ukrajiny. „Navrhli sme, že by to mohlo byť na Slovensku,“ priblížil.

V súvislosti s postojom Slovenska voči tzv. pandemickej dohode zdôraznil, že SR otvorila tému, ktorá sa ukázala ako problém. Pripomenul, že Slovensko od začiatku komunikovalo svoje výhrady a žiadalo o dohode hlasovať. „Ukázalo sa, že množstvo krajín aj z EÚ majú výhrady. Keby sme nenavrhli to hlasovanie, ani by sme sa nedozvedeli, že aj ony majú výhrady,“ skonštatoval Blanár. Deklaroval, že SR je pripravená o návrhu dohody ďalej konštruktívne rokovať. Zároveň ubezpečil, že prípadné neprijatie zmluvy by neznamenalo, že by sa štát nepostaral o svojich občanov.

Minister zareagoval aj na tohtotýždňovú kritiku zástupcu opozičného PS a exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Kritizoval napríklad, že Blanár počas osláv víťazstva nad fašizmom nešiel do Ľvova. Minister reagoval, že sa chcel na oslavách zúčastniť doma, na Slovensku. Podotkol tiež, že vo Ľvove krajinu reprezentoval štátny tajomník MZVEZ.