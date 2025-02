Hlas-SD očakáva po stabilizácii situácie voľbu ich nominanta za predsedu Národnej rady

Predseda strany Hlas - sociálna demokracia Matúš Šutaj Eštok. Foto: SITA

Koaličný Hlas-SD vníma prenechanie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Smeru-SD ako konštruktívne riešenie, ktoré vytvára priestor pre možnosť širšej politickej dohody. Očakáva, že po stabilizovaní situácie a garantovaní väčšinovej podpory vlády sa bezodkladne zvolí nominant Hlasu za predsedu Národnej rady (NR) SR. Vyplýva to vyjadrenia lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka vo videu na sociálnej sieti. Argumentoval, že pre Hlas sú na prvom mieste záujmy Slovenska.

„Z dôvodu dosiahnutia konsenzu všetkých poslancov, ktorí sú ochotní podporovať v parlamente vládu, je strana Hlas pripravená ponúknuť prevzatie zodpovednosti za MIRRI strane Smer-SD. Tento krok vnímame ako ústretové a konštruktívne riešenie, ktoré rešpektuje čiastočne zmenené pomery v NR SR a vytvára priestor pre možnosť širšej politickej dohody. Zároveň touto cestou apelujeme na našich koaličných partnerov, aby si aj oni uvedomili svoje záväzky vyplývajúce z platnej koaličnej zmluvy. Po stabilizovaní situácie a garantovaní väčšinovej podpory vlády preto očakávame bezodkladné zvolenie nominanta Hlasu za predsedu NR SR,“ povedal.

Šutaj Eštok zároveň zopakoval, že východiskom situácie v koalícii by neboli predčasné parlamentné voľby. „Bolo by to absolútnym popretím mnohých sľubov, ktoré dala táto vládna koalícia svojim voličom a zároveň otvorenie dverí pre návrat deštruktívnych a antisociálnych pravicových politických subjektov k moci,“ podotkol. Za jediné riešenie označil garanciu väčšinovej podpory vlády v parlamente. Strana Hlas-SD zároveň dementovala medializované informácie o tom, že by bola ochotná vzdať sa jedného z vládnych postov v prospech rebelantov.Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenil sa pomer rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť MIRRI aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Uvedený politický vplyv chce Smer využiť na stabilizáciu vládnej koalície a opätovné nadobudnutie väčšiny v parlamente.