Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!

Chystaná konsolidácia verejných financií priniesla aj vzácnu zhodu zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov. Firmy a odborári oznámili historickú dohodu a zverejnili spoločný návrh konsolidácie pre vládu.
Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) ako zástupcovia kľúčových sociálnych partnerov v utorok informovali, že vnímajú súčasnú hospodársko-finančnú situáciu Slovenska ako závažnú. V dôsledku nepriaznivého demografického vývoja, ako aj nie vždy zodpovednej politiky doterajších vlád, ktoré často pristupovali k realizácii populárnych, ale rozpočtovo nekrytých opatrení, sa totiž podľa nich naše verejné financie ocitli pod výrazným tlakom.
„Sociálni partneri požadovali vecnú diskusiu, pretože posilňovanie sociálneho dialógu a komunikácia v rámci tripartity je podmienkou sociálneho zmieru a dôveryhodnej konsolidácie,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.
Vzhľadom na závažnosť tejto situácie zamestnávatelia združení v RÚZ a predstavitelia odborov KOZ SR najprv zverejnili vlastné súbory konsolidačných opatrení a po konštruktívnych rokovaniach dosiahli prvýkrát v histórii spoločnú dohodu o oblastiach, v ktorých je možné pristúpiť ku konsolidácii verejných financií tak, aby boli dopady na zamestnancov, podnikateľské prostredie a výkonnosť ekonomiky buď pozitívne, alebo čo najmenej škodlivé.
Navrhované opatrenia majú potenciál do rozpočtu priniesť až takmer 2 miliardy eur ročne, čo pokrýva vládou prezentovanú potrebu konsolidácie pre budúci rok. Slovensko podľa firiem a odborov aktuálne čelí vysokému deficitu verejných financií, ktorý sa pohybuje na úrovni približne 5 % HDP ročne – čo predstavuje sumu približne 7 miliárd eur. Takto vysoký deficit vedie k neudržateľnému rastu verejného dlhu.
A ako sociálni partneri navrhujú konsolidovať? Tu je zoznam ich odporúčaní:
Sociálni partneri upozorňujú, že aktuálna situácia si vyžaduje systémové opatrenia. Slovensko podľa nich potrebuje zhodu na oblastiach, v ktorých zbytočne strácame zdroje a tieto oblasti systematicky riešiť. Je škodlivé pokračovať v pokrývaní nadmerných deficitov len novými ad-hoc opatreniami z roka na rok.
Mala by vláda konsolidovať podľa odporúčaní firiem a odborárov?
„Napriek rozdielnym názorom na minimálnu mzdu dnes spoločne s odbormi ťaháme za jeden povraz – v kľúčovej téme konsolidácie verejných financií máme jasnú zhodu. Konsolidovať treba, ale rozumne a po odbornej diskusii. Vyzývame vládu, aby tento spoločný postoj rešpektovala a umožnila férový proces sociálneho dialógu. Len tak možno prijať opatrenia, ktoré budú zodpovedné aj udržateľné,“ zdôrazňuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Slovensko podľa sociálnych partnerov čelí súbežne mnohým výzvam na globálnej úrovni (vojenský konflikt na Ukrajine, otvorená colná politika USA, klimatické výzvy, európska regulačná politika atď.) Popritom, ale aj preto by Slovensko malo riešiť aj potrebné ekonomické reformy podporujúce výkonnosť ekonomiky, ktoré by mu pomohli zo súčasných dlhov vyrásť. Ignorovanie tohto vývoja by podľa KOZ SR a RÚZ mohlo Slovensko priviesť až do kritického štádia neschopnosti splácať svoje dlhy, čo by malo vážne dôsledky pre ekonomiku a celú spoločnosť.