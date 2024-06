Grécko plánuje splatiť eurozóne zo záchranných úverov predčasne 8 miliárd eur

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/12019

Grécko plánuje krajinám eurozóny splatiť v tomto roku 8 miliárd eur zo záchranných úverov, ktoré od členských štátov menovej únie získalo na začiatku finančnej krízy. Znamená to, že Grécko splatí financie o dva až štyri roky skôr než malo, navyše, objem financií je omnoho vyšší, než Grécko uvádzalo koncom apríla. Uviedli to v stredu pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené s informáciami.

Štáty eurozóny a Medzinárodný menový fond (MMF) poskytli Grécku počas krízy, ktorá vypukla koncom roka 2009, úvery v hodnote približne 280 miliárd eur. Výmenou za rozsiahlu finančnú pomoc však požadovali prísne úsporné opatrenia. Ich súčasťou bolo prudké zníženie dôchodkov a miezd vo verejnom sektore, čo viedlo k častým protestom po celej krajine. V posledných rokoch sa však ekonomika zotavila a gréckej vláde umožnila začať s predčasným splácaním pôžičiek. Prvýkrát Grécko predčasne splatilo časť dlhu štátom eurozóny koncom roka 2022.

Navyše, zlepšila sa situácia Grécka aj v oblasti ratingu. Po tom, ako v roku 2018 krajina vystúpila zo záchranných programov, sa jej po 13 rokoch v špekulatívnom pásme podarilo vlani dostať rating do investičného pásma. Ako prvá posunula rating Grécka do investičného pásma ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) Global. Ďalšie zlepšenie situácie na trhoch zaznamenali Atény koncom apríla, keď S&P Global zlepšila výhľad ratingu Grécka zo stabilného na pozitívny.

Foto: unsplash.com/Markus Winkler

Krátko na to ešte v apríli grécka vláda oznámila, že tento rok plánuje štátom eurozóny predčasne splatiť zo záchranných programov do 5 miliárd eur. Teraz dva zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že suma bude vyššia. „Predčasne splatíme úvery v hodnote 8 miliárd eur, ktorých termín splatnosti pripadá na roky 2026, 2027 a 2028. To je viac, než sme pôvodne plánovali,“ povedal pre Reuters jeden zo zdrojov oboznámený s plánmi gréckej vlády. Druhý zdroj informáciu potvrdil.