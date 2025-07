Grécka cesta? Slovenský dlh sa vyšplhal na rekordnú výšku, prvýkrát prekonal aj zadlženie Nemecka!

Foto: TASR

Slovensko si v prvom štvrťroku tohto roka pripísalo hneď dva negatívne rekordy v oblasti verejných financií. Jednak náš dlh verejnej správy podľa predbežných údajov Eurostatu stúpol na rekordnú úroveň a taktiež prvýkrát v histórii bol v pomere k hrubému domácemu produktu vyšší, ako v Nemecku. Podarí sa vláde naše verejné financie ukočírovať?

Slovensko má od skonsolidovaných verejných financií stále poriadne ďaleko. Dokumentujú to aj nedávne predbežné dáta európskeho štatistického úradu Eurostat, podľa ktorých verejný dlh Slovenska v prvom kvartáli tohto roka výrazne stúpol. Medzikvartálne až o 3,5 percentuálneho bodu (najviac v celej Európskej únii spolu s Rakúskom) na 62,8 % hrubého domáceho produktu.

Do histórie slovenských verejných financií sa tak prvý štvrťrok tohto roka zapíše hneď dvoma negatívnymi prvenstvami. Jednak sme verejný dlh na takejto výške v pomere k hrubému domácemu produktu nikdy v histórii nemali a historicky prvýkrát sme v tomto ukazovateli predbehli aj Nemecko. Zadlženie najväčšej európskej ekonomiky totiž ku koncu marca tohto roka podľa dát Eurostatu dosiahlo 62,3 % HDP. Bolo teda o pol percentuálneho bodu nižšie, ako na Slovensku.

V porovnaní so susedmi naše rozpočtové vysvedčenie príliš pozitívne takisto nie je. Slovensko má aktuálne druhý najvyšší dlh spomedzi krajín Visegrádskej štvorky. Vyšší dlh v pomere k HDP má len Maďarsko, ktorého zadlženosť je však dlhodobo historicky na vyšších úrovniach. Poľský dlh síce rovnako výrazne rastie, stále je však o vyše 6 % HDP nižší, ako na Slovensku. Na druhej strane vidíme stabilný dlh Česka tesne nad hranicou 40 % HDP.

V očakávaní ďalšej konsolidácie

Krajina pritom s napätím očakáva ďalší konsolidačný balík súčasnej vlády, ktorý by mal rozpočet opäť sanovať miliardami eur. Čo bude obsahovať sa zrejme dozvieme až na jeseň. Naposledy to bolo napríklad zvýšenie základnej sadzby DPH, zavedenie dane zo sladených nápojov či kontroverznej transakčnej dane. Zdá sa teda, že kreatívne možnosti plnenia štátnej kasy sa vyčerpávajú. Možnosti sú však iba dve: ďalšie zvyšovanie daní a príjmov rozpočtu, alebo razantnejšie škrty vo výdavkoch.

Problémom však je, že už aktuálna vlna konsolidácie tlmí hospodársky rast v krajine a tým aj potenciál výberu daní a odvodov do rozpočtu. „Slovenská ekonomika je od začiatku roka 2025 v prostredí adaptácie na nový domáci konsolidačný režim, ktorý zahŕňa zvýšenú DPH na 23 %, novú transakčnú daň, ako aj ďalšie zásahy do podnikateľského prostredia,“ komentuje aktuálnu situáciu analytik XTB Matej Bajzík.

Ako dodal, spotrebitelia zároveň čelia vysokej inflácii v niektorých službách, napríklad v stravovacích, kde dosahuje až 10 %. Tieto opatrenia majú priamy dosah na správanie domácností, tlmia domáci dopyt a zvyšujú administratívnu aj nákladovú záťaž pre firmy.

„Zároveň sa zvyšuje aj externý tlak najmä po oznámení USA o zavedení 25 % ciel na európsky automobilový priemysel, čo je signifikantný nárast oproti pôvodným 2,5 %,“ tvrdí Bajzík. Slovenský automobilový priemysel je síce silne exportne orientovaný, no napriek neistote zatiaľ od začiatku roka vykazuje rast. V prípade, že by clá reálne vstúpili do platnosti v plnej výške, dosahy by sa podľa analytika prejavili s oneskorením niekoľkých mesiacov a skôr nepriamo, keďže veľkú časť našej produkcie tvoria autosúčiastky smerujúce do krajín ako Nemecko či Francúzsko, ktorých sa americké clá rovnako dotýkajú.

„V kombinácii s vysokými reálnymi nákladmi, pretrvávajúcou infláciou v službách a opatrnosťou spotrebiteľov tak slovenská ekonomika zostáva v defenzívnom móde aj napriek rekordne nízkej nezamestnanosti,“ dodáva analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.