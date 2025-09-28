Generácia Z na hypotekárnom trhu: Každý piaty majiteľ je mladý do 30 rokov

Na hypotekárny trh prichádza čoraz viac mladých ľudí z Generácie Z, ktorí túžia po vlastnom bývaní. Na Slovensku do tejto skupiny vo veku 18 až 30 rokov patrí takmer 900.000 mladých ľudí a aktuálne tvorí približne pätinu majiteľov hypoték. Najčastejšie si ich berú po dosiahnutí veku 27 rokov, kedy ich záujem o hypotéky prudko rastie, vyplýva z dát sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group.
„Najväčšou výzvou pre klientov z Generácie Z sú vlastné zdroje, ktoré by mali vykryť 10 až 20 % ceny bývania, ktorú hypotéka nekryje. Existujú rôzne spôsoby, ako sa môžu mladí záujemcovia o vlastné bývanie na hypotéku pripraviť vopred, no najčastejšie im pomôžu rodičia, či už hotovosťou alebo zábezpekou svojho vlastného bývania,“ vysvetlil partner Umbrella Group v Bratislave Michal Ďuriš.
Priemerne si podľa neho Generácia Z berie hypotéky vo výške okolo 120.000 eur. Najsilnejšie je v skupine majiteľov hypoték podľa dát spoločnosti zastúpená generácia mileniálov (31 – 45 rokov) so 66 %. Priemerná výška ich hypotéky je približne 136.000 eur. Najmenej, len 13 %, sú majiteľmi hypoték ľudia z Generácie X, teda nad 46 rokov. Tí si berú hypotéku v priemernej výške okolo 126.000 eur, a to zväčša na druhé bývanie či investičné nehnuteľnosti.
Podľa Ďuriša existujú dve základné situácie, ako Slováci kupujú nehnuteľnosti. Buď chcú kúpu uskutočniť hneď, alebo si tento krok vopred dlhodobo plánujú a vytvoria si najprv zábezpeku.
„Ak chcú záujemcovia kupovať nehnuteľnosť čo najskôr, majú tri možnosti na pokrytie 10 % alebo 20 % časti kúpnej ceny nehnuteľnosti, ktorú už bežná hypotéka nekryje. Môžu využiť svoje úspory, extra úvery alebo dozaloženie druhej nehnuteľnosti. Spomedzi úverov je k dispozícii spotrebný úver alebo medziúver zo stavebnej sporiteľne,“ priblížil odborník.
Vopred sa dá na hypotéku pripraviť sporením alebo investovaním na finančných trhoch, a to podľa svojho uváženia a možností. Mladí ľudia často brigádujú už od 15 rokov a môžu si tak pravidelne odkladať menšie sumy.
„Najlepšiu situáciu v príprave na kúpu nehnuteľnosti majú najmä rodičia detí narodených po roku 2000. Mladší rodičia totiž už majú väčšiu finančnú gramotnosť než ich rodičia, aj väčší kapitál. Mnohí svojim deťom už odkladali peniaze od narodenia, čo je výhoda. Tak už majú štartovaciu bázu na jednoduchšie získanie hypotéky,“ zhodnotil Ďuriš.
Zároveň upozornil, že za žiadnych okolností by záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti nemali siahať na svoju finančnú rezervu na bežné životné náklady. „Každý by mal mať na účte financie, ktoré mu pokryjú minimálne tri mesiace, ideálne šesť mesiacov výdavkov na život, vrátane splátok úverov,“ doplnil odborník.