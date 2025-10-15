Gašpar: Rozpočet na rok 2025 je podľa koalície reálny, sociálne benefity majú zostať zachované

Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť. Uviedol to v stredu na základe informácií od ministra financií SR Ladislava Kamenického koaličný poslanec Tibor Gašpar (obidvaja Smer-SD). Reagoval tak na kritiku opozičných poslancov počas rozpravy v Národnej rade (NR) SR k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok.
„To, že opozícia bude kritizovať rozpočet, asi je každému jasné a netreba to vysvetľovať. Nepodporovali konsolidáciu, nepodporia ani rozpočet,“ skonštatoval Gašpar. Zároveň zdôraznil, že koalícia nechce pripraviť občanov o sociálne benefity, ako napríklad trináste dôchodky, vlaky zadarmo či ďalšie opatrenia.
Opoziční poslanci počas stredajšej diskusie v NR SR upozornili napríklad na výšku predpokladaného deficitu verejných financií, ktorý bude podľa nich vyšší, než hovorí návrh rozpočtu. Kritizujú aj plánovanú energopomoc pre domácnosti, ktorú si Slovensko podľa nich v čase konsolidácie nemôže dovoliť.
Gašpar sa zároveň vyjadril ku Jánovi Ferenčákovi (Hlas-SD) a jeho pozícii v rámci koalície. „Keďže konsolidáciu nepodporil, prečo by podporil rozpočet, ktorý nadväzuje úzko na konsolidáciu? Ja ho preto matematicky radím do polohy opozičného poslanca a hovorím, že nás je 78, že nás nie je 79,“ povedal Gašpar. Nie je podľa jeho slov celkom šťastné to, ako sa Hlas-SD vyrovnáva s poslancami, ktorí majú iný názor, než mali na začiatku volebného obdobia.