Futbalové Euro má jednoznačného ekonomického víťaza. Ako obstálo Slovensko?

Futbal je fenomén, ktorý dokáže zamávať nielen športovým svetom, ale aj tým ekonomickým. Dôkazom toho sú aj Majstrovstvá Európy, ktoré dokážu potiahnuť mnohé značky. Ich zisky počas športového sviatku rastú rýchlejšie než inokedy. Na konkrétny ekonomický rozmer majstrovstiev sa vo svojej analýze pozreli analytici fintech spoločnosti ponúkajúcej online investičnú platformu a mobilnú aplikáciu XTB.

Organizovanie športových podujatí má obrovský dopad na ekonomickú, ale aj spoločenskú úroveň. Nemecko, ako organizátor tohtoročného Eura, očakáva nový rekord v oblasti cestovného ruchu vďaka obrovskému množstvu fanúšikov, ktorí môžu do krajiny pricestovať, čo jej môže pomôcť zlepšiť jej pošramotenú ekonomickú situáciu.

Na podujatie trvajúce štyri týždne je k dispozícii 2,7 milióna vstupeniek. Štadióny v Berlíne, Mníchove, Kolíne, Dortmunde, Düsseldorfe, Frankfurte, Gelsenkirche, Hamburgu, Lipsku a Stuttgarte privítajú záplavu domácich a zahraničných návštevníkov, čo bude určite vplývať na výrazný nárast príjmov niektorých spoločností. „Očakáva sa, že väčšina Európy tento rok porastie približne o 0,9 percenta, čo je pomalšie tempo ako v prípade ostatných krajín spoločného priestoru,“ hovorí analytik XTB Marek Nemky.

Vysoký podiel na trhu majú v Nemecku letecké spoločnosti Lufthansa a Ryanair. Obe očakávajú, že ich zisky výrazne narastú. Írska spoločnosť dokonca dostala žiadosť od fanúšikov Spojeného kráľovstva, aby pridala nové trasy a ďalšie lety. Po poslednom športovom podujatí, ktoré sa konalo v Nemecku, majstrovstvách sveta vo futbale v roku 2006, narástol zisk oboch spoločností šesť mesiacov po podujatí takmer o 50 percent.

Podľa analýzy XTB, rekordné čísla sa dajú očakávať počas leta aj v prípade hotelových sietí. Najvyšší podiel na nemeckom trhu podľa počtu izieb majú Accor a Marriott. Francúzska spoločnosť Accor pred 18 rokmi rástla o 40 percent, severoamerický Mariott o viac ako 30 percent počas šiestich mesiacov, ktoré nasledovali po Majstrovstvách sveta vo futbale v roku 2006. Airbnb, založená o niekoľko rokov neskôr, môže byť ďalšou zo žiadaných alternatív pri hľadaní ubytovania.

Podobný vývoj predpokladá analytik aj v prípade pivovarníckej spoločnosti Anheuser-Busch InBev, ktorá je najvyššie kótovanou spoločnosťou v sektore v krajine s dlhou pivovarníckou tradíciou. „Belgická spoločnosť v ďalšom roku po skončení majstrovstiev rástla na burze dokonca o viac ako 40 percent,“ hovorí Marek Nemky.

Posledným, a nemenej dôležitým segmentom, je módny biznis. Spoločnosti so športovým oblečením ako Nike, Adidas alebo Puma oblečú počas týchto majstrovstiev väčšinu futbalových idolov. Najväčší zisk očakávajú analytici v prípade nemeckej značky Adidas, ktorej zisky po Eure 2016 a svetových pohároch v rokoch 2018 a 2022 dosiahli v priemere nárast o 17 percent v nasledujúcich tridsiatich dňoch po ukončení súťaže.

Ktorá krajina by vyhrala ekonomický Eurocup?

Analytici XTB porovnali najdôležitejšie ekonomické údaje každej z krajín, ktoré sa zúčastnia majstrovstiev, okrem Anglicka a Škótska, ktoré zaradili do Spojeného kráľovstva. Zamerali sa najmä na údaje ako rast HDP za posledné štyri roky, HDP na obyvateľa (upravený podľa kúpnej sily), miera nezamestnanosti, hodinová mzda, dlh v pomere k HDP.

Krajiny východného bloku zaznamenali za posledné štyri roky vyšší rast HDP ako zvyšok Európy, „Slovensko však za najrýchlejšie rastúcimi krajinami zaostávalo a nakoniec sa v tomto rebríčku nachádzalo až na 14. mieste,“ hovorí Marek Nemky. Krajiny ako Chorvátsko alebo Poľsko sa tešia výraznému nárastu produktivity vďaka zahraničným investíciám, cestovnému ruchu a fondom EÚ. Je to aj vďaka presunu priemyslu z krajín na juhu Európy, keďže náklady na pracovnú silu sú nižšie a ich rastová kapacita je väčšia.

Ekonomicky väčšie krajiny dosiahli menšie tempo rastu, obzvlášť zarážajúci je príklad Nemecka, ktoré zostalo pozadu za svojimi rovesníkmi a ktoré bolo po vojne poznačené závislosťou od plynu a ropy z Ruska.

Pokiaľ ide o HDP na obyvateľa upravený podľa kúpnej sily, teda životných nákladov v jednotlivých krajinách, v tabuľke dominuje stred Európy a medzi nimi analytici vyzdvihujú Švajčiarsko s veľkým rozdielom voči ostatným krajinám. „Slovensko aj v tejto metrike výrazne zaostáva, a nachádza sa až na 17. mieste, hneď po Maďarsku,“ komentuje výsledky analýzy Marek Nemky z XTB.

„Absolútnym víťazom ekonomického Eurocupu 2024 je Švajčiarsko. Až do posledného „zápasu“ bolo Dánsko jediným, kto mohol švajčiarskej krajine konkurovať, pokiaľ ide o ekonomické podmienky,“ vysvetľuje analytik. Tretiu pozíciu obsadilo Holandsko. „Pokiaľ ide o Slovensko, to by nedokázalo prejsť ani tabuľkovým vyradením, keďže rumunské HDP rastie rýchlejšie vďaka silnému domácemu dopytu, ale taktiež vyššiemu čerpaniu eurofondov a vyšším investíciám do infraštruktúry,“ dodáva Marek Nemky. Belgicko na druhej strane má vysoké HDP na hlavu a taktiež aj vysokú hodinovú mzdu.