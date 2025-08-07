Francúzsko zaznamenalo v júni najvyšší obchodný schodok za 8 mesiacov, export však rástol

Obchodný schodok Francúzska sa v júni udržal na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, za ktorý predstavoval osemmesačné maximum. Zároveň mierne prekonal očakávania trhov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Obchodný deficit Francúzska dosiahol v júni 7,6 miliardy eur a udržal sa tak na úrovni z mája. V danom mesiaci tento schodok predstavoval najvyššiu hodnotu od septembra minulého roka. Analytici očakávali mierne zníženie schodku na 7,5 miliardy eur.
- Doslova plávajúci palác: Americká vláda predáva túto 300-miliónovú jachtu zabavenú ruskému miliardárovi! (foto)
- Nelegálne cigarety, drogy či čachre s DPH: Podvodníci sa pokúsili obrať štát o desiatky miliónov eur!
- Novinka na diaľnici pri Bratislave prináša ovocie: Z hlavného mesta zmizli tisícky kamiónov! (foto)
Export sa zvýšil o 3,4 % na 50,6 miliardy eur, k čomu prispel najmä vývoz spracovaných ropných produktov a koksu. Tento export sa zvýšil o 10,3 %. Solídnym tempom (o 7,9 %) vzrástol aj vývoz dopravných prostriedkov.
Čo sa týka regiónov, najvýraznejšie sa zvýšil export na trhy Ázie a Amerík. V prvom prípade dosiahol 8,3 % a v druhom 6,3 %, keď sa firmy snažili dostať čo najviac produktov na americký trh pred začiatkom platnosti zvýšených dovozných ciel.
Okrem toho však vzrástol export Francúzska aj na ostatné trhy Európskej únie a na Blízky východ. Do ostatných krajín EÚ vzrástol vývoz o 3,5 % a na trh Blízkeho východu o 2,8 %.
Dovoz sa v júni zvýšil o 2,9 % na 58,2 miliardy eur. V najväčšej miere vzrástol dovoz uhľovodíkov a elektrických a elektronických zariadení. Z geografického hľadiska sa dovoz Francúzska najvýraznejšie zvýšil z trhov Amerík (+5,9 %) a ostatných štátov EÚ. Dovoz z týchto trhov vzrástol oproti máju o 2,9 %.