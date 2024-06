Francúzsko potrebuje po predčasných voľbách jasnú rozpočtovú stratégiu, tvrdí Villeroy

Foto: unsplash.com/Rafael Garcin

Budúca francúzska vláda musí rýchlo objasniť svoju hospodársku politiku a rozpočtovú stratégiu po skončení sa predčasných parlamentných volieb. Uviedol to v stredu šéf francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau.

Francúzske dlhopisy a akcie sa tento týždeň prudko oslabili po tom, ako prezident Emmanuel Macron vypísal predčasné voľby v reakcii na víťazstvo krajnej pravice vo víkendových voľbách do Európskeho parlamentu.Prezidentov hazardný krok vystrašil trhy, pretože otvára dvere krajne pravicovej vláde alebo prinajmenšom rozhádanému parlamentu, ktorý by mohol mať problémy s prijatím ekonomickej a fiškálnej legislatívy. Súčasná vláda už pritom zaostáva v plánoch na zníženie rozpočtového deficitu.

Ratingové agentúry, Medzinárodný menový fond (MMF) aj národný fiškálny dozor tlačia na vládu v Paríži, aby podrobne popísala rozpočtové škrty plánované na tento a budúci rok s cieľom znížiť deficit verejných financií. A predčasné voľby vyvolávajú ďalšie pochybnosti o týchto škrtoch.„Myslím si, že je dôležité, aby Francúzsko bez ohľadu na výsledok hlasovania rýchlo objasnilo svoju ekonomickú a najmä rozpočtovú stratégiu,“ povedal Villeroy pre Radio Classique.

Centrálna banka vo svojej prognóze predpovedala, že inflácia vo Francúzsku by mala od začiatku budúceho roka klesnúť pod 2 % a v roku 2025 by mohla dokonca dosiahnuť v priemere 1,7 %. No zároveň znížila svoje prognózy hospodárskeho rastu v rokoch 2025 a 2026 v dôsledku škrtov vo výdavkoch, pričom prognózu na tento rok zachovala na úrovni 0,8 %.

Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Photo/Omar Havana

Prieskum z tohto týždňa naznačil, že Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penovej sa stane dominantnou stranou v dolnej komore parlamentu. Hoci strany ešte musia dať dokopy svoje programy pre parlamentné voľby, plán RN bude pravdepodobne značne nákladný pre verejné financie, súdiac podľa návrhov z predchádzajúcich parlamentných volieb v roku 2022. Tie zahŕňali zníženie daní z obratu, zníženie veku odchodu do dôchodku alebo znárodnenie spoplatnených ciest, čo by mohlo predstavovať nové výdavky v stovkách miliárd eur.