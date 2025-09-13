Francúzsko je na pokraji dlhovej krízy: Taký zlý rating ešte nemalo!

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Francúzska zo stupňa AA- na A +, informovala v noci na dnes agentúra Reuters.
Zníženie zdôvodnila rastúcou dlhovou záťažou Francúzska a nedostatkom jasných krokov pre jej stabilizáciu. Druhá najväčšia ekonomika eurozóny tak klesla na svoj doteraz najhorší rating. Výhľad ratingu zostáva stabilný, čo signalizuje, že Fitch v dohľadnej dobe jeho zmenu neočakáva.
„Nestabilita oslabuje schopnosť politického systému prijať dostatočné konsolidačné opatrenia verejných financií,“ uviedla agentúra Fitch v správe.
Podľa Reuters krok ratingovej agentúry zvyšuje tlak na novovymenovaného premiéra Sébastiena Lecornua. Ten sa teraz snaží sformovať vládu a zostaviť návrh rozpočtu na rok 2026, v ktorom má aspoň čiastočne znížiť rastúce zadlženie krajiny. Rozpočtové škrty sa musia následne pokúsiť presadiť vo výrazne rozdelenom parlamente.
Podarí sa Francúzsku dostať pod kontrolu verejné financie?
Francúzsko má tak prvýkrát v histórii podľa agentúry Fitch horšie ratingové hodnotenie ako Česko, uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podľa neho hrozí vo Francúzsku dlhová kríza najzávažnejšie spomedzi všetkých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Dôvodom je okrem iného aj to, že krajina kvôli členstvu v eurozóne prišla o možnosť riešiť svoj dlh vlastnou menovou politikou. Kovanda poukazuje aj na politickú nestabilitu vo Francúzsku a varuje pred jej vplyvom na postavenie eurozóny na svetových trhoch.