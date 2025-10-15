Francúzsko čelí tlaku EÚ: Pozastavenie dôchodkovej reformy ohrozuje rozpočtové ciele

Pozastavenie francúzskej dôchodkovej reformy bude mať významné dôsledky a preto je nevyhnutné, aby Paríž zabezpečil plnenie svojich rozpočtových záväzkov vo vzťahu k Európskej únii (EÚ), vyhlásil v stredu európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti Valdis Dombrovskis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Existujú pomerne značné fiškálne dôsledky,“ povedal eurokomisár na okraj spoločného zasadnutia Svetovej banky (SB) a Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone. „Preto je dôležité, aby Francúzsko prijalo opatrenia a zabezpečilo, že bude naďalej plniť svoje záväzky v súlade so svojím strednodobým fiškálnym štrukturálnym plánom,“ zdôraznil Dombrovskis.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v utorok (14. 10.) oznámil, že podporí pozastavenie nepopulárnej dôchodkovej reformy, ktorá zvýšila vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, a to do prezidentských volieb v roku 2027. Reagoval tým na kľúčovú požiadavku Socialistickej strany (PS). Od podpory jej poslancov totiž momentálne závisí prežitie jeho vládneho kabinetu.
Lecornuov návrh rozpočtu počíta so znížením deficitu francúzskych verejných financií zo súčasných 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) pod 5 % HDP. Počas svojho prvého funkčného obdobia si premiér stanovil cieľ deficitu vo výške 4,7 % HDP. V novom návrhu tak vzniká rezerva vo výške približne deviatich miliónov eur, ktorú by premiér mohol využiť napríklad na ústupky socialistom.