Francúzske dlhopisy lámu rekordy: Výnosy vyskočili na 14-ročné maximum pred hlasovaním o dôvere vláde

Dlhodobé náklady na pôžičky Francúzska v utorok vzrástli a dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2011. Dôvodom sú obavy investorov z hlasovania o vyslovení dôvery menšinovej vláde, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň a ktoré by mohlo viesť k jej pádu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Výnos z tridsaťročných štátnych dlhopisov Francúzska prekonal v utorok 4,5 % pred hlasovaním o dôvere, ktoré v auguste vyhlásil premiér Francois Bayrou pre spor s opozíciou o rozpočet a ktoré sa uskutoční 8. septembra.
Premiér chce týmto krokom získať podporu pre navrhované škrty vo vládnych výdavkoch vo výške 43,8 miliardy eur. Jeho návrh počíta napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal by znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Opozičná Socialistická strana (PS), zelení, komunisti, krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) a krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej už v auguste oznámili, že návrh na vyslovenie dôvery vláde nepodporia.
Najväčšia francúzska opozičná strana NR v pondelok (1. 9.) dokonca uviedla, že sa pripravuje na potenciálne predčasné voľby. Prieskumy verejnej mienky pritom naznačujú, že ani nové voľby by žiadnej strane v parlamente nezabezpečili potrebnú väčšinu.