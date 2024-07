Francúzske akcie po prvom kole volieb posilňujú, darí sa bankám

Foto: unsplash.com/Rafael Garcin

Francúzske akcie po prvom kole parlamentných volieb posilňujú. Index CAC 40 okolo 9:40 hod. SELČ pridával vyše dve percentá. Francúzske aktíva oslabovali od prekvapivého rozhodnutia prezidenta Emmanuela Macrona z 9. júna vypísať predčasné voľby. Podľa agentúry Reuters sa trhy obávali predovšetkým vyhliadok na výraznú väčšinu krajnej pravice alebo krajnej ľavice.

Akcie banky BNP Paribas okolo 9:50 hod. SELČ na parížskej burze pridávali 3,2 percenta. Société Générale rástla o 5,4 percenta a Crédit Agricole si proti piatkovému záveru polepšila o viac ako 3,5 percenta.

Euro okolo 9:50 hod. SELČ proti americkému doláru spevňovalo o necelých 0,4 percenta na 1,0755 USD. Paneurópsky index STOXX 600 v rovnakom čase rástol o 0,7 percenta. Nemecký akciový index DAX pridáva 0,4 percenta.

V prvom kole francúzskych volieb síce zvíťazilo krajne pravicové Národné združenie (RN) a bodovala aj krajná ľavica, ale pravdepodobnosť ich nástupu k moci sa znížila.

Najpravdepodobnejším výsledkom vraj zostáva rozdelený parlament bez jasnej väčšiny

„Najpravdepodobnejším výsledkom zostáva rozdelený parlament bez jasnej väčšiny. Zatiaľ čo RN by možno ešte mohla získať absolútnu väčšinu kresiel v druhom kole, teraz to vyzerá ešte o niečo menej pravdepodobne ako predtým,“ povedal agentúre Reuters hlavný ekonóm spoločnosti Berenberg Holger Schmieding. Znížila sa podľa neho aj šanca, že by krajná ľavica mohla realizovať svoj „nákladný program“.

Druhé kolo volieb vo všetkých obvodoch, kde nikto nezískal mandát v prvom kole, sa uskutoční v nedeľu. Práve druhé kolo rozhodne o zložení Národného zhromaždenia a teda aj budúcej vláde a orientácii Francúzska v ďalších rokoch. Kvôli zložitému systému jednomandátových obvodov sú odhady celkových výsledkov komplikované a nepresné.