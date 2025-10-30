Francúzska ekonomika v 3. štvrťroku prekvapila: Rast HDP najrýchlejší za rok napriek kríze

Rast francúzskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2025 zrýchlil viac, ako analytici predpovedali, aj napriek politickej kríze. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v období júl – september zvýšil o 0,5 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,3 %. Ekonómovia pritom predpovedali, že sa jeho rast, naopak, spomalí na 0,2 %.
K lepšiemu ako očakávanému výsledku prispelo zvýšenie exportu, najmä vďaka dodávkam leteckého priemyslu, a investície firiem, ktoré vzrástli napriek domácej politickej kríze. Konkrétne, INSEE v predbežnej správe o HDP uviedol, že export sa v 3. štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 2,2 %, zatiaľ čo import klesol o 0,4 %. Zahraničný obchod tak posilnil rast HDP o 0,9 percentuálneho bodu.
Medzitým firemné investície v uplynulom štvrťroku stúpli o 0,9 % a pomohli kompenzovať slabý rast spotrebiteľských výdavkov, ktoré sú tradičným motorom ekonomiky, len o 0,1 %.
V medziročnom porovnaní sa HDP Francúzska za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil o 0,9 % po revidovanom náraste 0,7 % v 2. štvrťroku. To bolo najrýchlejšie tempo za rok. Tieto údaje naznačujú, že vláda by mohla dosiahnuť cieľ, ktorým je rast ekonomiky za celý rok o 0,7 %.
Francúzsko sa v 3. štvrťroku prepadlo hlbšie do politickej krízy. Parlament odvolal dvoch predchádzajúcich premiérov pre opatrenia na znižovanie nákladov v rámci úsporného rozpočtu na rok 2026, keďže Francúzsko musí znížiť svoj deficit. Trojica najväčších ratingových agentúr tak krajine znížila ratingovú známku.