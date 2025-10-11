Francúzska ekonomika rastie aj napriek politickej neistote: Centrálna banka potvrdila stabilný vývoj v 3. kvartáli

Francúzska ekonomika by si mala udržať v 3. kvartáli stabilné tempo rastu, napriek politickej neistote a napätiu vo svetovom obchode. Uviedla to koncom tohto týždňa francúzska centrálna banka s tým, že podporu ekonomike by mala poskytnúť najmä aktivita v sektore služieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Druhá najväčšia ekonomika eurozóny by za 3. štvrťrok mala vykázať medzikvartálny rast na úrovni 0,3 %, uviedla centrálna banka v spresnenom odhade. Ten je totožný s tempom rastu za 2. štvrťrok a zároveň totožný s predbežným odhadom, ktorý banka prezentovala v septembri.
V rámci pravidelnej mesačnej správy francúzska centrálna banka uviedla, že aktivita firiem v oblasti služieb pokračovala v septembri v raste a mierny rast vykázala aj aktivita vo výrobnom sektore. Na druhej strane, aktivita v stavebníctve po niekoľkých mesiacoch rastu zaznamenala pokles.
Prieskum banky na vzorke zhruba 8500 podnikov sa však uskutočnil v období od 26. septembra do 3. októbra. Uzatvoril sa tak predtým, než premiér Sébastien Lecornu podal v pondelok 6. októbra demisiu a prezident Emmanuel Macron musel za necelé dva roky hľadať svojho šiesteho premiéra. Už v piatok (10. 10.) však Macron do funkcie predsedu vlády opätovne vymenoval Lecornua.
„Predstavitelia firiem považujú za najväčší problém politickú klímu a napätie v obchode,“ uviedla centrálna banka. Vplyv vyšších dovozných ciel zo strany USA na svoju aktivitu zdôrazňovali najmä podniky z agrosektora a výrobcovia strojov a zariadení.
Objednávky v oblasti výroby a stavebníctva zostávajú na nízkej úrovni, mierne sa však zlepšila situácia v prijímaní zamestnancov. Problémy s náborom hlásilo v septembri 17 % podnikov. V auguste to bolo 18 %.