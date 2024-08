Firmy v Nemecku sú pri prijímaní zamestnancov stále opatrnejšie

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Ingo Joseph

Podniky v Nemecku sú pri personálnom plánovaní opatrnejšie. Najmä v priemysle a obchode sa podstatne zvýšil podiel firiem, ktoré plánujú rušiť pracovné miesta, oznámil v stredu ekonomický inštitút Ifo. Informuje o tom agentúra DPA.

Barometer zamestnanosti inštitútu Ifo v auguste dosiahol 94,8 bodu v porovnaní s júlovou hodnotou 95,3 bodu, pričom klesol tretí mesiac po sebe. „Slabý hospodársky vývoj sa odráža aj v slabom vývoji zamestnanosti,“ uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v inštitúte Ifo. „Nedostatok objednávok vedie podniky k spomaleniu pri prijímaní nových zamestnancov,“ dodal.

Inštitút Ifo každý mesiac osloví približne 9500 spoločností s otázkou, či v najbližších troch mesiacoch počítajú so znížením, zvýšením alebo stabilizáciou počtu svojich zamestnancov. Barometer z dielne mníchovského inštitútu patrí medzi pozorne sledované predstihové ukazovatele vývoja na trhu práce v najväčšej európskej ekonomike.

Čiastkový barometer zamestnanosti v priemysle sa v auguste posunul ešte hlbšie do záporných hodnôt. „Čoraz viac podnikov uvažuje o rušení pracovných miest,“ uviedli výskumníci. To isté platí aj pre maloobchod, ktorý stále pociťuje nedostatok zákazníkov. V stavebníctve, naopak, firmy hlásili záujem udržať pracovné miesta aj v čase krízy. Mierne pozitívny trend v oblasti náborových plánov sa prejavil v niektorých službách, najmä v IT sektore a cestovnom ruchu.