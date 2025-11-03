Firmy na Slovensku nevenujú plné 2 % z dane: Regióny tak prichádzajú o milióny eur

Až polovica firiem na Slovensku nevenuje ani 1 % dane z príjmov, hoci zo zákona môžu prispieť automaticky a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Okrem toho, ak by firmy využili aj možnosť venovať plné 2 %, objem podpory pre neziskový sektor by sa zdvojnásobil. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN).
„Aj keď z roka na rok počty asignujúcich firiem rastú, stále mnohé z nich nevedia, ako funguje mechanizmus asignácie dane, a nevyužívajú ho. Zo zákona pritom môžu firmy asignovať 1 % jednoduchým výberom prijímateľa v daňovom priznaní. Tento krok nič nestojí, no jeho dosah môže byť obrovský – najmä pre malé lokálne iniciatívy v regiónoch, ktoré sa často spoliehajú na každé euro,“ priblížila asociácia.
Firiem, ktoré môžu asignovať, registruje asociácia na Slovensku 137.805, z toho podľa údajov Finančnej správy SR asignuje len o niečo viac ako polovica. Navyše, až 89 % z firiem asignuje iba 1 % z dane z príjmu, podotkli odborníci. Vyčíslili, že najviac z celkovo prijatých prostriedkov z asignácie poukázaných firmami aj bežnými občanmi prijali v Bratislavskom (45 %), Žilinskom (11 %) a Trnavskom kraji (10 %). Najmenej z mechanizmu 2 % získali prijímatelia v Nitrianskom kraji (6 %).
Asociácia zdôraznila, že ak by všetky firmy, ktoré môžu asignovať v plnej výške 2 %, tak aj urobili, objem zdrojov, ktoré by pritiekli oprávneným prijímateľom, by sa zdvojnásobil. Za rok 2024 bolo pritom celkovo od právnických aj súkromných osôb asignovaných 105.253.262 eur. Čo sa týka použitia asignovaných prostriedkov, až 96 % alokujú organizácie priamo na verejnoprospešné účely, iba zvyšné 4 % by mali slúžiť na režijné náklady.
„Firmy majú v rukách jednoduchý a adresný nástroj, ktorým môžu priamo podporiť komunity v regiónoch, kde pôsobia. Stačí pritom urobiť minimum – rozhodnúť sa, že 1 % z dane pôjde tam, kde je to najviac potrebné, a zaškrtnúť príslušné políčko v daňovom priznaní. Je škoda, že až polovica firiem túto možnosť nevyužíva,“ uzavrela predsedníčka ASFIN Tatiana Švrčková.