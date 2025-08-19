Firmy čelia rastúcemu stresu zamestnancov: Duševná pohoda sa stáva nevyhnutnosťou v roku 2025

Starostlivosť o duševnú pohodu pracovníkov sa stáva kľúčovou témou pre firmy. Na Slovensku totiž bojuje s nejakou formou duševných problémov každý štvrtý až piaty dospelý, zamestnanci preto oceňujú prostredie, kde môžu fungovať dlhodobo, bez stresu a vyčerpania. Zhodnotila to spoločnosť Alma Career.
Pracovná neschopnosť spojená s duševným zdravím tvorí na Slovensku podľa údajov ministerstva financií 20 % celkových absencií v práci. Dáta Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2018 ukázali, že pre slovenskú ekonomiku to znamená stratu okolo 940 miliónov eur v podobe nepriamych nákladov na pracovnom trhu. Firmy riešia často len dôsledky, ako je vyššia fluktuácia, prepad kvality práce, napäté vzťahy či pracovníkov na dočasnej pracovnej neschopnosti (PN), pričom všetky tieto položky aj niečo stoja.
„Európska únia ročne prichádza o 170 miliárd eur pre duševné ochorenia pracovníkov. To je realita, ktorá sa podpisuje aj na slovenských firmách. A preťaženie zamestnancov? To už sa mnohokrát stáva normou,“ uviedla spoločnosť.
Za posledné roky podľa prieskumu JobsIndex preťažovanie zamestnancov vzrástlo, pričom celkovo 82 % robí nadčasy a 61 % pracuje nad rámec svojich povinností. Ďalej 40 % pracovníkov pociťuje sklon k psychickému zrúteniu z dôvodu vysokého objemu práce a 24 % sa stretlo s kritikou aj napriek dobrému výkonu.
Spoločnosti by sa mali preto snažiť vytvárať podporné a bezpečné pracovné prostredie, kde sa ľudia neboja otvorene hovoriť o svojich problémoch. Rovnako by mali ponúkať aj flexibilitu napríklad v podobe práce z domu alebo úpravy pracovných zmien, ktoré prispievajú k lepšiemu zladeniu pracovného a osobného života. Prijať môžu tiež preventívne opatrenia vo forme školení zameraných na zvládanie stresu alebo zavádzaním relaxačných zón, kde si môžu zamestnanci oddýchnuť. Zabúdať by nemali ani na pravidelné prieskumy spokojnosti, ktoré odhalia problémy včas.